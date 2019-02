Vladimir Luxuria attacca i cantanti di Sanremo 2019: “Mi hanno detto che certi…”

La Vita in Diretta: Vladimir Luxuria contro alcuni cantanti del Festival di Sanremo

Vladimir Luxuria è tornata a La Vita in Diretta per parlare del Festival di Sanremo 2019. Tra una chiacchiera e un pettegolezzo, l’opinionista ha tuonato contro i cantanti della kermesse. A detta di Vladi più di qualcuno non sarebbe disponibile con i fan e con il pubblico per le strade della città ligure. “Mi hanno detto che certi cantanti se la tirano in maniera assurda”, ha spifferato l’ex parlamentare, non rivelando però i nomi degli artisti più snob. “Non preoccupatevi quando vi chiedono troppi selfie. Iniziate a preoccuparvi quando non ve ne chiederanno più”, ha tuonato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Parole che sono state accolte da un lungo applauso in studio e da commenti positivi sui social network.

Vladimir Luxuria e la battuta sul passato di Arisa

Sempre a La Vita in Diretta, lo scorso lunedì, Vladimir Luxuria si è resa protagonista di un’involontaria gaffe su Arisa, tra i cantanti in gara a Sanremo 2019. L’opinionista ha rivelato: “Arisa sa fare bene la ceretta”. Poi ha aggiunto che una sua amica di Potenza si faceva fare appunto le cerette da Rosalba Pippa quando era un’estetista e ha detto che era molto brava. Per cui, qualora dovesse servire per un ritocco dell’ultimo minuto, Arisa, che è tra i favoriti alla vittoria, potrebbe essere d’aiuto.

Vladimir Luxuria tra gli opinionisti de La Vita in Diretta

Sicuramente le intenzioni di Luxuria non erano affatto cattive, anzi ha voluto ironizzare e scherzare sulla cantante lucana. Ma Tiberio Timperi non l’ha presa bene, tanto che ha dato poco conto al gossip su Arisa ed è andato avanti con la trasmissione.