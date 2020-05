Vivi e lascia vivere, anticipazioni quarta puntata: Renato torna a casa?

Vivi e lascia vivere, le anticipazioni della puntata del 14 maggio

Un nuovo appuntamento di Vivi e lascia vivere si è concluso. Il prossimo 14 maggio andrà in onda la quarta puntata della fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Dopo aver conosciuto i nostri personaggi nel corso dei primissimi episodi, ora stiamo entrando nel vivo della storia. Soprattutto riguardo al rapporto che lega Laura e Toni. Abbiamo, infatti, saputo come i due si sono conosciuti da ragazzi (interpretati da Emma Quartullo e Leonardo Ghini) e la loro storia non sembra finita, anche se i rapporti tra i due si stanno incrinando per colpa dello stesso Toni. Nel corso della quarta puntata, comunque, un ritorno inaspettato sorprenderà l’intera famiglia Ruggero e metterà Laura davanti ai suoi errori.

Quarta puntata di Vivi e lascia vivere: Renato torna a Napoli? Giada vicina alla verità

Giada (Silvia Mazzieri) inizia a non fidarsi della madre, soprattutto dopo il cambiamento repentino avuto dopo la morte del marito Renato (il quale invece è a Tenerife insieme ad un’altra donna). Nella quarta puntata, le anticipazioni ci parlano di un ritorno inatteso a Napoli. Giada torna a casa e non è sola: la ragazza forse è andata alla ricerca del padre e lo ha convinto a tornare dalla sua famiglia? Laura viene messa davanti alle sue bugie e questo la allontana dai suoi figli, che vanno via di casa. Anche le sue amiche la abbandonano, l’unico che rimane insieme a lei è Toni (Massimo Ghini). L’uomo si è appena ripreso da un brutto malore, avvenuto a causa dello stress e della vita frenetica che gravano sul suo cuore.

Vivi e lascia vivere: nasce l’amore tra Nina e Andrea?

Tra i mille problemi di Laura, Giada e Toni, Nina sembra invece essere protagonista di una storia molto intrigante. La conoscenza con Andrea, il ragazzo strano che ormai la segue dappertutto e che vive nella casa nella quale la ragazza si è intrufolata con le amiche, sembra iniziare per bene. Chissà cosa succederà tra i due, siamo infatti solo a metà della fiction e presto avremo nuovi sconvolgimenti.