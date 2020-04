Vivi e lascia vivere cast attori: c’è anche il figlio di Massimo Ghini

Vivi e lascia vivere attori: dopo la figlia di Elena Sofia Ricci, nel cast anche il figlio di Massimo Ghini

Solo la scorsa settimana vi abbiamo dato notizia della presenza nella fiction Vivi e lascia vivere della figlia di Elena Sofia Ricci, Emma. Benché le due non si siano mai incontrate sul set, Emma è entrata nel cast della fiction di Rai 1 nei panni della giovane Laura Ruggero, personaggio impersonato anche dalla mamma. Dopo Emma, anche un altro figlio d’arte è presente nel cast: si tratta del figlio di Massimo Ghini. L’attore interpreta Toni, vecchio amore di Laura, che vedremo presto l’aiuterà a mettere in piedi la sua nuova attività di street food. Un ruolo fondamentale il suo, soprattutto dopo la “morte” di Renato, ex marito della protagonista. Sebbene la posizione di Renato verrà spiegato più avanti nella storia, Laura si avvicina a Toni ma non sappiamo che tipo di rapporto i due avranno. Intanto, Ghini ha rilasciato un’intervista a DiPiù tv spiegando proprio il ruolo di suo figlio e precisando alcune cose circa la sua partecipazione alla fiction.

Massimo Ghini parla del figlio Leonardo: “Sta muovendo i primi passi come attore“

Leonardo Ghini, 24 anni, è uno dei quattro figli dell’attore Massimo Ghini. Come spiegato dal papà in un’intervista su DiPiù tv, il giovane sta muovendo i suoi primi passi come attore e “ha recitato in una scena nella fiction” Vivi e lascia vivere, già un grande successo in termini di ascolto dopo la messa in onda dei primi due episodi. Dopo Emma, figlia di Elena Sofia Ricci, anche Leonardo è approdato sul set di Napoli ma come spiega il papà: “So già che molti diranno che l’ho raccomandato io, ma la verità è che servivano che interpretassero Elena e me da giovani in una scena. Ho pensato subito a lui…“. Complice anche un’estrema somiglianza tra padre e figlio, così come sottolineato anche dalla Ricci parlando di sua figlia.

I consigli di Massimo Ghini per la carriera di Leonardo: “Porte in faccia“

“Per lui figlio d’arte non sarà facile reggere il confronto con il papà“, mette in guardia Ghini, “Ne sanno qualcosa miei cari amici come Alessandro Gassmanm, Gianmarco Tognazzi, Massimo Dapporto, che per una vita sono stati considerati “figli di…“. “Leonardo sa che deve studiare e che dovrà anche prendersi le porte in faccia, come tanti“, chiosa l’attore.