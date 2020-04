Elena Sofia Ricci: in Vivi e lascia vivere recita anche la figlia Emma

Elena Sofia Ricci e la figlia insieme in Vivi e lascia vivere, che ruolo ha Emma nella fiction

Elena Sofia Ricci ha condiviso il set di Vivi e lascia vivere insieme alla figlia Emma. Come ricorda l’attrice in un’intervista ad Oggi, sua figlia interpreta Laura Ruggero da giovane. La somiglianza tra mamma e figlia è davvero impressionante tanto che ad Emma è stato assegnato un ruolo legato proprio alla mamma. La trama che si soffermerà sulla vita di Laura nel presente, probabilmente vedrà dei flashback, immaginiamo, ricordando la storia tra la protagonista e Toni, suo amore del passato. “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo modo mi diverte e mi emoziona“, spiega Elena Sofia Ricci ad Oggi.

Vivi e lascia vivere: mamma e figlia insieme sul set

La passione della mamma per la recitazione sta portando anche Emma (nata dalla relazione dell’attrice con l’attore Pino Quartullo) sulle sue stesse orme. Anzi, la giovane sogna di diventare una regista e si è laureata al Dams, cercando anche di tenere insieme tra di loro la danza, la musica e il cinema. “Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato“, spiega ancora alla rivista. Per poi continuare: “Lei, dopo questa esperienza, mi ha detto che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede. In passato, ha anche fatto un piccolo ruolo in Don Matteo. In futuro, si vedrà“.

Elena Sofia Ricci racconta l’esperienza della figlia sul set

Emma (che ha sostenuto regolare provino, come sottolineato da Elena Sofia Ricci in un suo intervento a La Vita in diretta) non ha mai incontrato sua mamma sul set. L’attrice infatti ha spiegato in un’altra intervista, questa volta a Vero Tv: “Sul set non ci siamo praticamente mai incrociate. È capitato una sola volta, ma mi sono nascosta perché sapevo che se avessi assistito alla sua scena si sarebbe imbarazzata. Emma ha fatto tutto da sola, non abbiamo neanche lo stesso agente. […] Io l’ho aiutata solo un po’ a perdere la cadenza da ‘Roma Nord’ e a esercitarsi con il toscano. Peraltro somiglia davvero a me: anch’io alla sua età avevo i capelli ricci ricci“.