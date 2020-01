Sgarbi, salta l’ospitata a La Pupa e il Secchione: motivo e sfogo del politico

Vittorio Sgarbi, salta l’ospitata a La Pupa e il Secchione e viceversa: il motivo dello stop. E il politico tuona sulla decisione

Niente La Pupa e il Secchione e viceversa per Vittorio Sgarbi, nonostante fosse stato annunciato tra gli ospiti del programma che inizia stasera martedì 7 gennaio 2020 e che vedrà al timone Paolo Ruffini, finito al centro del gossip nelle scorse ore. Ma procediamo con ordine: Sgarbi, nonostante abbia già registrato per la trasmissione, non sarà messo in onda. Motivo? Essendo candidato per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, deve rispettare la par condicio. Dunque niente ospitate in tv. Sulla questione è intervenuto il diretto interessato, tuonando e parlando di censura.

Sgarbi: “Censurato per la par condicio. Altro che Rula Jebreal”

“Censurato – scrive Sgarbi via social – per la par condicio. Altro che Rula Jebreal, che peraltro abbiamo scoperto non aver subito alcuna censura, il vero tacitato sono io”. Il politico fa riferimento al caso della giornalista che, dopo le polemiche dei giorni scorsi, salirà sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. “Inaccettabile – prosegue Sgarbi – perché avevo solo parlato di arte, di bellezza e di letteratura con i giovani ospiti della trasmissione. La mia colpa? Essere candidato alle prossime elezioni in Emilia Romagna. Non dirò per quale partito per non essere censurato anche dalle agenzie di stampa”. Ricordiamo che La Pupa e il Secchione acquisì in passato ulteriore popolarità proprio grazie a un celebre litigio tra il critico d’arte e Alessandra Mussolini.

Il gossip spinoso su Paolo Ruffini, parla una 30enne romana

Altro fatto che ha creato scalpore indirettamente sul programma di Italia 1 nelle scorse ore è quello che fa riferimento a un gossip spinoso su Paolo Ruffini. Vanya, una tatuatrice romana 30enne, via social ha pubblicato delle foto e dei messaggi riferendosi al conduttore. Nella fattispecie la giovane ha detto di aver intrattenuto con lui una relazione mentre era legato a Diana Del Bufalo. Inoltre ha aggiunto di aver ricevuto un pre-contratto per partecipare a La Pupa e il Secchione, ma che poi non è mai più stata ricontattata dalla produzione dello show.