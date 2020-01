Ruffini, è bufera. Vanya: “Diana tradita”. Foto intime. Del Bufalo commenta

Bufera su Paolo Ruffini, una donna pubblica dei selfie ‘intimi’ con lui: “Coda di paglia…non voleva che raccontassi della nostra relazione mentre stava con Diana”. La Del Bufalo commenta: “Vivo e perdono”

Bufera su Paolo Ruffini a poche ore dal debutto de “La Pupa e il Secchione e viceversa” (Italia 1). Il conduttore è tornato al centro del calderone mediatico per delle rivelazioni alquanto spinose (e ancora tutte da verificare con certezza) di Vanya, una tatuatrice romana 30enne che ha scritto via social di aver avuto una relazione con lui mentre stava insieme a Diana De Bufalo. Non solo: la giovane capitolina ha dichiarato che l’attore avrebbe proposto “giochi perversi” a delle sue amiche. Inoltre Vanya ha scritto che lei stessa avrebbe dovuto prendere parte alla trasmissione “La Pupa e il Secchione” ma che ciò alla fine, nonostante un pre-contratto inviatole, non è accaduto. Nel frattempo, anche Diana pare aver commentato la situazione con un post Instagram.

“Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo”

“Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione‘ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato – ha scritto nelle stories Instagram Vanya -. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput…nassi…come vedi, eccoci ancora qui”. La tatuatrice ha aggiunto: “O dei suoi giochini perversi che proponeva e voleva fare con le mie amiche. […] Sì, ora cominciate con la solita ca..ata ‘ti vuoi fare pubblicità’, non mi tocca proprio. Male non fare, paura non avere. […] Non mi interessa il mondo dello spettacolo. Ho il mio lavoro che amo da morire e mi porta tanti soldi”.

Vanya e i selfie con Ruffini. Diana: “Vado avanti”

Vanya, a riprova delle sue parole e della conoscenza di Ruffini, ha pubblicato anche dei selfie realizzati con l’attore sostenendo che lui le aveva detto che la relazione con la Del Bufalo era finita mentre si frequentavano. Intanto Diana ha pubblicato il seguente post su Instagram: “Vivo, perdono e vado avanti.” La situazione scoppiata su Ruffini nelle scorse ore non è esplicitamente nominata ma non sembra peccato credere che il commento si riferisca proprio al caso gossipparo scoppiato attorno al suo ex.