Sanremo 2020, Rula Jebreal ci sarà: Rai ci ripensa

Rula Jebreal a Sanremo 2020, ora è ufficiale: gli ultimi aggiornamenti sul Festival di Amadeus

Rula Jebreal ci sarà al Festival di Sanremo 2020, adesso è ufficiale. Dopo settimane in cui abbiamo letto news di ogni tipo sulla giornalista, finalmente in Rai sono giunti a una decisione definitiva. Rula sembrava ormai lontana dal palco dell’Ariston, ma la notizia ha scatenato le proteste del Web e di alcuni esponenti politici. E di sicuro il primo tra tutti a volere la giornalista a Sanremo è sempre stato Amadeus. Il direttore artistico di Sanremo 2020 oggi ha incontrato l’amministratore delegato Fabrizio Salini e la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis. Proprio in questa riunione è stato deciso che Rula Jebreal ci sarà a Sanremo 2020, seppure molti suoi sostenitori stessero perdendo ormai le speranze. La decisione sembra essere definitiva, adesso, e non dovrebbero più esserci cambi di programma.

Sanremo 2020, Rula Jebreal ci sarà: la notizia che molti aspettavano

Sul palco di Sanremo Rula interverrà con un monologo sulla violenza contro le donne, ma ancora non è stato reso noto quando ci sarà. Questi gli ultimi aggiornamenti sul Festival in arrivo, riportate da Repubblica.it. La giornalista naturalizzata italiana avrà il suo spazio durante Sanremo, una decisione presa dai dirigenti della Rai nonostante alcune proteste sollevate dopo l’incontro con Amadeus. In particolare, Matteo Salvini si è espresso contro la partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo, trovando l’appoggio di altri esponenti della cultura sovranista. Di parere opposto invece altre forze politiche, che hanno visto di buon occhio la presenza della giornalista sul palco dell’Ariston.

Rula Jebreal sul palco dell’Ariston, la giornalista presente a Sanremo 2020

Come fatto notare proprio da Repubblica, sono stati soprattutto gli esponenti di Italia Viva a schierarsi in difesa di Rula Jebreal. Ci sono state denunce e interrogazioni parlamentari in merito, e qualcuno aveva cominciato a parlare di mancanza di pluralismo nel servizio pubblico. Tutto si è risolto oggi con un parere positivo in Rai: Rula Jebreal sarà presente al Festival di Sanremo 2020.