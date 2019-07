Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: lo scontro continua a distanza

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: dichiarazioni al vetriolo dopo la lite in tv

Nessuna pace tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini dopo la lite in diretta tv a Stasera Italia. Anzi, i due continuano a punzecchiarsi a distanza, tra interviste radiofoniche e siti web. Né il critico d’arte né l’esperto di calcio sembrano intenzionati a deporre l’ascia di guerra. Entrambi sono piuttosto incavolati per quanto accaduto nel talk show di Rete 4 e hanno rilasciato dichiarazioni al vetriolo. Il primo a cominciare è stato Sgarbi, che ha criticato duramente il collega durante una puntata de La Zanzara. A certe affermazioni Mughini non è restato in silenzio e ha replicato duramente su Dagospia.

Cosa ha detto Vittorio Sgarbi a La Zanzara contro Mughini

“Mughini dice che mi disprezza intellettualmente? Mi fa piacere. Mi ha chiamato chiedendomi di fare le scuse pubbliche, che ho negato. Poi di farle private, che ho negato. Gli ho detto che non mi scusavo e che doveva scusarsi lui che ha cominciato a fare la provocazione“, ha dichiarato Vittorio Sgarbi a La Zanzara. Dunque, l’opinionista non è minimamente interessato a stringere la mano a Giampiero Mughini dopo la lite a Stasera Italia. “La parola può arrivare a qualunque punto, le mani no. Lui ha voluto mettere le mani. Io farmi graffiare la mia delicata faccia da Mughini non volevo ed ho messo fra me e lui la sedia. Un modo per dire puoi darmi della testa di ca..o e pezzo di me..a, ma le mani non le usi”, ha aggiunto Sgarbi ricordando lo scontro nel programma di approfondimento Mediaset.

Vittorio Sgarbi: “Giampiero Mughini è odiato da tutti”

“Ma chi ca..o è Mughini? Uno juventino di me..a oltretutto. Sei uno che è odiato da tutti. Io ho grande ammirazione per la Juventus, ma lui è proprio patetico. Ho ricevuto migliaia, migliaia e migliaia di messaggi di persone che lo odiano. Quindi vada a fare in c..o, non gli chiederò mai scusa”, ha ribadito Vittorio Sgarbi. Frasi piuttosto pesanti, che hanno subito trovato la replica di Giampiero Mughini. In una lettera indirizzata a Dagospia, Mughini ha seccamente smentito alcune dichiarazioni fatte da Sgarbi: “Una sola cosa mi preme sottolineare tra le tante eruttate dallo psicopatico. Che io gli abbia telefonato a chiedergli che mi facesse le scuse. Ovviamente non è vero niente, non poteva essere vero. No, mai. Tutto il resto già oggi, 24 ore dopo, mi pare una monnezza il cui olezzo andrà rapidamente morendo. Robaccia e basta“.