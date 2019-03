Vittorio Grigolo al Serale di Amici, la rivelazione di Maria sul coach ai concorrenti

Serale Amici, Vittorio Grigolo e Maria De Filippi: la verità sul loro rapporto

Al Serale di Amici di Maria De Filippi in veste di coach parteciperà anche lui: Vittorio Grigolo. Il tenore ha deciso di accettare questa sfida e lo ha fatto senz’altro sorprendendo tutti, visto che nessuno avrebbe mai immaginato una scelta del genere da parte di Maria che oggi peraltro ha svelato qualcosa di più sulle dinamiche che l’hanno portata a volerlo nel cast del Serale. Parlando con i concorrenti ammessi mentre questi cercavano di scoprire chi fosse il secondo dei coach (il day time che stiamo vedendo tutti è anteriore all’ultima registrazione) Maria ha infatti spiegato come ha conosciuto Grigolo.

Come si sono conosciuti Maria De Filippi e il coach di Amici 18?

I ragazzi le hanno chiesto se per caso lo avesse conosciuto di persona e come questa conoscenza fosse avvenuta: “Sì – questa la risposta della De Filippi –, l’ho conosciuta [questa persona, ndr]. Non sono andata a cena con lui. L’ho conosciuto in un’occasione pubblica”. Nessun altro riferimento alla conoscenza, anche se siamo sicuri che durante il Serale ne sapremo di più. Non è peraltro l’unica cosa che Maria ha detto riguardo alla fase finale della trasmissione: oggi i ragazzi infatti sono stati anche avvertiti su molto altro; non si può dire insomma che ballerini e cantanti non sono stati avverti. La De Filippi ha anche fatto capire di avere un rapporto speciale con Carlo Conti parlando di suo figlio: ce ne vorrebbero di più di chiacchierate come questa!

Vittorio Grigolo e Ricky Martin infiammano il Serale di Amici di Maria De Filippi

L’altro coach del Serale è invece Ricky Martin: lo ricordiamo per chi ancora non lo avesse saputo. Si tratta senz’altro di un colpaccio, non perché Grigolo sia meno talentuoso del macho latino che Maria proporrà ai suoi fan ma perché Ricky è ovviamente una personalità più popolare, amatissima in tutto il mondo da fior fior di generazioni. C’è tutto insomma per un buon inizio, anche perché i ragazzi sembrano più intenzionati che mai a dare il massimo: per alcuni di loro – ad esempio per Jefeo – il Serale è anche una sorta di riscatto dal passato. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!