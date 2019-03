Maria De Filippi e Carlo Conti, la confessione sul figlio ad Amici prima del Serale

Carlo Conti e Maria De Filippi, un rapporto speciale oltre la TV

Teniamo tutti d’occhio i prossimi movimenti tra Maria De Filippi e Carlo Conti perché lui sembra essere in lizza per la conduzione del prossimo Sanremo e l’amicizia tra i due è cosa risaputa. Almeno a chi segue il mondo del gossip e della televisione con attenzione. Anche chi non lo sapeva prima di oggi e si limitava a seguire Amici 18 per altri motivi ha avuto l’occasione di scoprire qualcosa in più su questo bel rapporto: si parlava infatti della passione della pesca del secondo coach e Valentina Vernia aveva appena fatto notare che Carlo Conti avesse come hobby proprio quello della pesca (e quest’ultimo era uno degli indizi dati per far scoprire ai ragazzi il nome dell’altro direttore artistico).

Il regalo di Maria De Filippi al figlio di Carlo Conti

Ebbene, Maria non solo ha confermato quanto detto da Valentina ma ha raccontato anche un dettaglio inedito sul suo rapporto con Conti: “Quello che dice Valentina – queste le parole della De Filippi – è vero: Conti va sempre a pesca. Io ho regalato a suo figlio una canna da pesca”. Tra i due conduttori il rapporto è insomma solidissimo: sapete quanto Conti tenga a suo figlio Matteo e solo quando l’amicizia è forte ci si spinge a regali di vario tipo ai figli e più in generale alla famiglia. D’altra parte ad ammettere di stimare profondamente Maria è stato lui in persona qualche giorno fa in un’intervista rilasciata a FqMagazine: “Maria è una fuoriclasse della tv, dietro e davanti alle telecamere. La nostra amicizia si è consolidata nel corso di quel Sanremo, mi ha dimostrato una grande stima. Si è fidata di me, quando stimi qualcuno sei sempre pronto a lavorarci insieme”.

Amici 18, vicinissimo il Serale: la chiacchierata dei concorrenti con la De Filippi

Maria non ha parlato solo di questo ai concorrenti del Serale di Amici: c’è stato tempo per qualche avvertimento, che i ragazzi avranno senz’altro recepito, e anche per spiegare ai ragazzi come ha conosciuto il secondo coach di questa chiacchieratissima edizione, il tenore Vittorio Grigolo. In puntata abbiamo scoperto anche qualcosa in più sul passato di Jefeo e siamo sicuri che saranno in molti altri a sorprenderci col loro talento e le loro storie. Pronti per il 30 marzo?