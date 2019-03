Amici 18 Serale, Jefeo a cuore aperto: “Sono stato sul ciglio di quella porta”

Serale Amici 18, Jefeo racconta il suo passato

Alla fine del day time di oggi abbiamo scoperto qualcosa in più sul passato di Jefeo che – come ben sapete – è tra i concorrenti del Serale di Amici 18: il cantante si è raccontato a cuore aperto e ha spiegato a tutti quanto sia stata importante la sua famiglia nella crescita e quanto gli insegnamenti dei genitori abbiano significato tanto per lui. “Fare musica per me è un po’ come se ci fosse una luce nel buio – queste alcune delle parole più belle del concorrente –. Magari in certe situazioni economico-famigliari un bambino finisce col fare altre ca…ate. Sono stato sul ciglio di quella porta, però ho sempre pensato ai miei genitori, a quanto mi hanno insegnato loro, quindi certe ca…ate prima di farle ci devi pensare due volte”.

Amici Serale 18, Jefeo e il rapporto con la famiglia

Non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento Jefeo né ci interessa ipotizzarlo: è bello sapere invece che il suo legame lo abbia salvato da brutte strade e che oggi sia qui ad Amici di Maria De Filippi a raccontarlo a milioni e milioni di persone. “Determinate cose – ha proseguito Jefeo – non ti migliorano la vita ma te la mettono in pericolo. Mi hanno sempre lasciato la strada libera [i genitori, ndr] e questa cosa qui mi ha fatto ragionare”. Un grande insegnamento dunque, soprattutto per coloro che si sentono smarriti e che vedono nei cantanti e nei ballerini del programma un punto di riferimento. E non è finita qui.

L’insegnamento di Jefeo ai suoi fan

“Nella musica – ha spiegato Jefeo parlando del suo pubblico – puoi metterci tutto quello che pensi e mettere anche le emozioni. A me non interessa tanto arrivare ai grandi ma ai ragazzini perché comunque siam giovani e in un periodo come questo bisogna far capire tanto. Quello che vorrei dimostrare è che comunque ce la puoi fare”. In questo day time si è parlato anche del rapporto tra Maria e Vittorio Grigolo, il secondo coach del Serale, e soprattutto del legame che c’è tra lei e Carlo Conti. Una bella puntata insomma che vi consigliamo di recuperare (dura solo dieci minuti), visto che la De Filippi ha dato anche qualche avvertimento importante ai concorrenti. Siete pronti per il 30 marzo?