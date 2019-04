Vittorio Grigolo Amici intervista: rapporto con Maria De Filippi e vera storia

Amici 18, Vittorio Grigolo: tutte le ultime confessioni in una sola intervista

Vittorio Grigolo è il coach della squadra Blu di Amici 2019. Un colpaccio, per Maria De Filippi, che è riuscita a portare nel suo programma un tenore di fama mondiale. Il tenore del momento. Grigolo ha collaborato con i più grandi, ha conosciuto Pavarotti e ha cantato in ogni parte del pianeta, persino nelle stazioni. Il direttore artistico di Amici 18 ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni (che gli ha dedicato la copertina assieme alla De Filippi) con cui ha raccontato le tappe più importanti della sua vita, cos’ha fatto di diverso rispetto ai cantanti lirici più classici e qual è il suo rapporto con la conduttrice di Amici.

Vittorio Grigolo e Maria De Filippi: un rapporto speciale

Perché Maria De Filippi ha voluto Vittorio Grigolo ad Amici 18? Il tenore ha spiegato tutto: “Mi ha confidato lei stessa che si è avvicinata da poco alla lirica. E dopo la mia partecipazione allo show da ospite, quando ho cantato sia Donizetti sia i Queen, pensare a me per lei è stato come fare 2 più 2”. Recentemente abbiamo scoperto che in passato Grigolo non è stato solo un tenore… adesso è anche un coach di Amici di Maria De Filippi: “Una figura simpatica: non un docente, ma un tutor per i ragazzi. Fa bilanci, dà consigli sull’energia e la tensione in gara, schiera i suoi campioni come in una squadra di calcio”.

Fidanzata Vittorio Grigolo: il coach di Amici parla di amore

Vittorio Grigolo di Amici 2019 ha parlato anche di alcune incredibili esperienze che ha vissuto: “Sono fiero di aver portato per primo l’Opera in contesti come la stazione centrale di Zurigo o l’aeroporto di Malpensa. Pazienza per i puristi: Pavarotti ci ha insegnato che la lirica è di tutti. Se Mozart avesse avuto a disposizione batteria e chitarra elettrica, le avrebbe usate”. Parliamo di vita privata: Grigolo ha avuto una moglie e ora è super-fidanzato. Ha detto questo a Tv Sorrisi e Canzoni: “Il mio cuore ora lo divido con qualcuno”.