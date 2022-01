Vittoria Puccini, 40 anni, e Alessandro Preziosi, 48, sono stati una delle coppie che più hanno fatto sognare i fan del Bel Paese. Era il lontano 2004 quando si conobbero sul set di Elisa di Rivombrosa. L’attrice fiorentina, allora 23enne, e l’interprete napoletano, allora 31enne, si stregarono a vicenda, imbastendo una relazione durata fino al 2010, momento in cui decisero di dirsi addio. Nel 2007 hanno avuto la figlia Elena, che, come ha spiegato la stessa Puccini in una intervista, è stata una delle sue principali motivazioni della sua sofferenza: Vittoria temeva che la rottura sentimentale da Alessandro potesse portare conseguenze negative per il percorso umano del frutto d’amore. Quella paura pian piano si diradò visto che con Preziosi restò in buoni rapporti. Ad Elena, che al momento della separazione aveva solo tre anni, non mancò né l’amore di mamma, né quello del papà.

Vittoria e Alessandro, entrambi molto riservati circa la loro vita privata, nel corso degli anni hanno parlato poche volte con la stampa della fine del loro rapporto sentimentale. In quei rari frangenti hanno però lasciato intendere di essere rimasti in buoni rapporti, oltre a spiegare i reali motivi che condussero la love story su un binario morto. Preziosi, in un’occasione, ha pure argomentato del perché con l’ex non è arrivato al matrimonio.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: perché si sono lasciati

“Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio. Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, sottolineava l’attrice fiorentina che ebbe timore delle eventuali ripercussioni che la rottura avrebbe potuto avere sulla figlia: “Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Preziosi, chiacchierando con Vanity Fair, aggiungeva altri dettagli circa la piega che prese la love story nel 2010, ammettendo di avere avuto non poche responsabilità in merito al naufragio sentimentale. Al celebre settimanale confidò anche i motivi del mancato matrimonio con la Puccini:

“Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c`era più”.

Vittoria Puccini: chi è il fidanzato attuale e la relazione con Claudio Santamaria

Vittoria, dopo aver chiuso con Preziosi, si è legata al collega Claudio Santamaria. Anche in questo caso la love story non durò: oggi l’attore romano è sposato con la giornalista Francesca Barra, mentre la Puccini è fidanzata con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci. La scintilla è scoccata sul set di Anna Karenina, serie tv del 2013 in cui l’interprete toscana ha ricoperto il ruolo di protagonista. Da allora Lucci e la Puccini non si sono più lasciati.

Vittoria, in riferimento, all’amore con Lucci, ha detto che è come quando “’non devi più’: avere paura, fremere, cercare altro, aspettare. Con lui ho scoperto l’amore vero, quello che non fa soffrire. Avete presente quella parola che tanto spaventa, felicità? Beh, io adesso sono proprio felice”.

Su eventuali nozze ha dichiarato: “Sono molto innamorata, molto felice. Non ho mai pensato al matrimonio a differenza della maternità ma oggi non lo escludo. Lascio le porte aperte, sono disponibile a cambiare idea. Sono fatalista, lascio fare alla vita. Se un giorno avremo voglia di farlo lo faremo senza troppi programmi”.

Alessandro Preziosi e la misteriosa fidanzata Costanza

Alessandro Preziosi è preda assai difficile da catturare per il gossip. Tuttavia, i ben informati assicurano che l’attore oggi sia innamorato di una donna chiamata Costanza. Bionda e bellissima, nulla di più si sa sulla nuova compagna dell’attore. Chi Magazine ha sussurrato inoltre che l’estate scorsa Alessandro è andato in vacanza con la donna, portando con sé anche la figlia Elena.

La relazione andrebbe avanti da circa un anno e mezzo. Si mormora che siano anche avvenute le presentazioni in famiglia. Insomma, pare che la coppia faccia sul serio.