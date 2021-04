Vittoria Puccini: “Con Fabrizio amore vero. Preziosi? Questione d’alchimia”

Vittoria Puccini, 41 anni, oggi, in amore, è felice, serena e tranquilla, per dirla con le sue parole “arresa bene”. Al suo fianco, da anni, c’è Fabrizio Lucci, direttore della fotografia conosciuto nel 2012 sul set della fiction ‘Anna Karenina’. Con lui Vittoria ha scoperto “l’amore vero”, quello che ti fa sentire “appagata, arresa bene, in pace”, spiegava la stessa Puccini in una intervista rilasciata a Vanity Fair.

“Come quando “non devi più”: avere paura, fremere, cercare altro, aspettare – raccontava sempre Vittoria -. Con lui ho scoperto l’amore vero, quello che non fa soffrire. Avete presente quella parola che tanto spaventa, felicità? Beh, io adesso sono proprio felice”. In molti si sono chiesti in questi anni se prima o poi la coppia convolerà a nozze. Al momento non sono in progetto i fiori d’arancio, ma mai dire mai. Ospite a Verissimo l’attrice ha affermato infatti che sia lei sia Lucci non hanno chiuso definitivamente le porte a un eventuale matrimonio e non è da escludere che un giorno possano decidere di fare il ‘grande passo’.

“Sono molto innamorata, molto felice. Non ho mai pensato al matrimonio a differenza della maternità ma oggi non lo escludo. Lascio le porte aperte, sono disponibile a cambiare idea. Sono fatalista, lascio fare alla vita. Se un giorno avremo voglia di farlo lo faremo senza troppi programmi”.

Vittoria Puccini e la fine della storia con Alessandro Preziosi: “Non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”

Chiacchierando con il magazine F, Vittoria ha spiegato cosa non ha funzionato nella relazione con Alessandro Preziosi, suo ex compagno (la love story durò dal 2004 al 2010, sbocciò sul set della fiction Elisa di Rivombrosa e fece nascere la figlia Elena, venuta alla luce il 16 maggio 2006 a Firenze). La Puccini parlò, in riferimento alla rottura sentimentale consumatasi con il collega, di “una questione di alchimia, di ingranaggio”. “Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, ha narrato. Oggi con l’attore i rapporti sono ottimi. Vittoria ha dichiarato in diverse occasioni che Alessandro è un padre molto presente e amorevole con Elena.

Dopo il naufragio della storia e prima che si legò a Fabrizio, Vittoria visse una rapida relazione con Claudio Santamaria (l’interprete romano oggi è felice al fianco della giornalista Francesca Barra).

Per quel che riguarda la vita privata di Preziosi, pochi giorni fa il gossip ha mormorato di una sua possibile ‘frequentazione romana’ con una misteriosa Costanza. Circa lo spiffero ‘rosa’, Alessandro non ha né smentito né confermato la voce. Attualmente si dichiara single. Tuttavia i ben informati sostengono che Costanza gli sia vicina da diversi mesi. Pare però che per ora Preziosi preferirebbe non uscire allo scoperto con lei. Chissà…