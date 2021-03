Alessandro Preziosi, nella sua vita c’è Costanza: nuova fidanzata, il gossip

By

Il cuore di Alessandro Preziosi ha ricominciato a battere? Chi Magazine, nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ spiffera che l’attore 47enne napoletano si stia frequentando da mesi con una donna, lontano da occhi indiscreti. Gli incontri avverrebbero a Roma e sarebbero top secret. “Un’amica speciale”, sussurra il settimanale diretto da Alfonso Signorini che aggiunge che i due non avrebbero voglia di “uscire allo scoperto”. Altro dettaglio è che la persona che avrebbe rapito il cuore di Preziosi si chiama Costanza. Nulla più è dato sapere.

L’attore campano non è la prima volta che finisce chiacchierato dalla cronaca rosa. Era già capitato lo scorso agosto quando il magazine Oggi lo aveva pizzicato in compagnia di una ragazza bionda, sempre a Roma, più precisamente nella suggestiva e romantica piazza Navona.

Anche in quel caso nessuna parola di conferma o smentita da parte del diretto interessato su un vero o presunto suo fidanzamento. Ma chi era quella bionda? Che si trattasse della Costanza di cui parla in queste ore la rivista Chi? Nel qual caso vorrebbe dire che la relazione avrebbe nel corso degli ultimi mesi trovato una certa stabilità.

Alessandro Preziosi tra ex e vita da single

Preziosi, da sempre, è parecchio seguito dalla cronaca rosa nostrana. Nel suo passato ci sono diverse love story importanti, condivise con volti celebri. Negli anni Novanta ha vissuto un lungo amore con Rossella Zito, che lo ha reso padre per la prima volta nel 1995 (la coppia ha dato alla luce Andrea Eduardo).

Dopodiché si è legato a Vittoria Puccini, con la quale ha condiviso il set della fiction Elisa di Rivombrosa (ed è proprio sul set che i due si sono conosciuti, nel 2005). Con l’attrice ha avuto la sua seconda figlia, Elena, nata nel 2006.

Naufragata la relazione con la Puccini, ha allacciato una love story, durata fino al 2017, con Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui. Dopo la rottura Alessandro non ha avuto altri rapporti importanti.

Circa un anno fa si è parlato di un flirt con Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann. Dei due non si è saputo più nulla. Poi, ad agosto, la paparazzata con la bella bionda e ora lo spiffero di Chi su Costanza. Che sia la stessa donna degli assoltati giorni agostani con cui è stato pizzicato in piazza Navona?