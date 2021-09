Alessandro Preziosi, con Costanza fa sul serio: presentazioni in famiglia

By

Alessandro Preziosi ha finalmente ritrovato l’amore. Nessun annuncio ufficiale da parte dell’attore ma le foto pubblicate dal settimanale Nuovo parlano chiaro. L’interprete di tante fiction di successo è stato paparazzato a Panarea insieme alla nuova fidanzata, di nome Costanza, e alla figlia Elena, avuta 15 anni fa dall’ex compagna e collega Vittoria Puccini.

Da sempre restio a parlare della sua vita privata Alessandro Preziosi non ha ancora ufficializzato la sua ultima relazione. Ma i beninformati sono sicuri: con Costanza è amore vero. Tanto che la star di Elisa di Rivombrosa non ha avuto problemi ad andare in vacanza con la nuova compagna e la figlia Elena.

A quanto pare la storia tra Alessandro Preziosi e Costanza andrebbe avanti da circa un anno. Della donna non si sa praticamente nulla se non il suo nome di battesimo. Bionda, aitante, pare abbia letteralmente stregato l’affascinante napoletano. Un flirt diventato velocemente un legame serio, con tanto di presentazioni in famiglia.

Nelle immagini pubblicate sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti Alessandro Preziosi e Costanza appaiono complici e in sintonia, rilassati sull’isola siciliana. Una liaison seria e importante che arriva a distanza di anni dalla fine con la studentessa Greta Carandini.

Il rapporto tra quest’ultima e Alessandro Preziosi è finito a un passo dall’altare e i due non hanno mantenuto alcun tipo di legame. Negli ultimi anni Preziosi ha vissuto una serie di flirt fino all’incontro con Costanza, che sembra abbia cambiato la vita del talentuoso 48enne.

Per il momento, però, l’attore preferisce vivere questo nuovo sentimento nella massima discrezione e riservatezza. Uscirà mai allo scoperto con la bella Costanza? Intanto Preziosi è tornato a recitare in teatro: negli scorsi mesi si era parlato di un suo coinvolgimento nel remake di Sandokan ma il suo staff ha prontamente smentito.

Vittoria Puccini e la love story con Fabrizio Lucci

Al contrario di Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini vive da anni una storia solida con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci. I due si sono conosciuti nel 2013 sul set della fiction Anna Karenina e da allora non si sono più lasciati.