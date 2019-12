Vite da Copertina, Ciacci e il segreto su Malgioglio: Casalegno divertita

Vite da Copertina: Giovanni Ciacci svela un segreto su Cristiano Malgioglio, Eleonoire Casalegno divertita commenta

Giovanni Ciacci torna a parlare di Cristiano Malgioglio. Mentre la scorsa settimana, in un’intervista, ha spiegato come stanno ora i rapporti tra di loro oggi, invece, a Vite da Copertina, programma di Tv8 che conduce insieme a Elenoire Casalegno, Ciacci ha rivelato un segreto del suo “nemico” che ha creato una certa ilarità nella sua compagna di conduzione. Come ha raccontato Ciacci, Malgioglio indosserebbe ogni giorno un body sotto i suoi vestiti, in modo che questi cadano meglio quando appare in tv. Nulla di grave o negativo è stato raccontato da Ciacci, ma Elenoire ha risposto in maniera divertita, sottolineando la notizia a più riprese.

Ciacci su Malgioglio: la reazione al segreto del body

“Malgioglio indossa sempre un body, così la tunica che indossa scivola meglio. Anche io voglio indossare un body“, ha spiegato Ciacci mentre dava i suoi voti ai look delle star, come ha sempre fatto anche a Detto Fatto prima con la Balivo e poi con Bianca Guaccero. Elenoire Casalegno ha reagito subito divertita e una volta tornati dalla pubblicità, ha sottolineato ancora una volta la rivelazione di Ciacci, accompagnata da un grassa risata. “Che orrore!”, ha ancora commentato il costumista.

Ciacci contro Malgioglio: cosa è successo tra i due e come sono oggi i loro rapporti

I rapporti tra Giovanni Ciacci e Cristiano Malgioglio si sono incrinati e non poco, l’amicizia tra i due non gode di un bel momento ad oggi. Anzi, in una recente intervista il volto di Vite da Copertina ha spiegato: “Un giorno ci si parla e un giorno no ma nonostante questo non potevo non metterlo perché con le sue canzoni ha fatto una rivoluzione. Ora non ci si parla, siamo in rotta, lui si sente Monica Bellucci“.