Virginia Raffaele replica alle accuse di satanismo: “Una polemica surreale”

Virginia Raffaele: arriva la replica agli esorcisti

Virginia Raffaele ha deciso di replicare alle accuse di satanismo mosse negli ultimi giorni contro di lei. A finire nel mirino degli esorcisti lo sketch, ormai passato alla storia, in cui la bella co-conduttrice di Sanremo 2019 avrebbe invocato Satana per ben cinque volte. A chiedere alla Raffaele di scusarsi e spiegare il motivo di un gesto che avrebbe insultato molti credenti è stato Don Aldo Buonaiuto, da sempre vicino a chi vive il maligno. Accuse e polemiche si sono sono susseguite nella settimana successiva alla fine del Festival di Sanremo. Tutti i programmi tv e non solo si sono occupati della questione e ora arriva la risposta della Raffaele. Intervista dal Fatto Quotidiano, l’attrice e comica ha scherzato circa gli attacchi subiti e ha definito la situazione come una “polemica tetra, lugubre e surreale“. Con l’ironia che la contraddistingue, la Raffaele ha spiegato: “A me dispiace sempre quando qualcuno soffre o si offende o ci rimane male. Ma sono troppo ironica per lasciarmi trascinare in una polemica così tetra e lugubre, oltreché surreale. In effetti, ora che ci penso, da piccola riuscivo a girare i piedi all’incontrario. Tant’è che ho ancora le rotule allentate. Avrei pure delle foto ma non gliele do, sennò sono spacciata“.

Virginia Raffaele risponde alle critiche e a Salvini

Non solo giornali e siti online, la questione satanismo ha riguardato anche il Vice Premier Matteo Salvini che ha colto il grido di aiuto degli esorcisti e ha cercato di spiegare che il problema delle sette non è assolutamente da sottovalutare. Al giornalista, che le chiede cosa pensi dell’intervento del Ministro degli Interni, la Raffalele ha risposto semplicemente: “Ma nemmeno per sogno. Solo che ho un problema: non ho proprio capito qual è il problema“. Risponde anche al senatore Pillon, anche lui si era schierato contro la gag sanremese: “A me, più che i minorenni, preoccupano certi maggiorenni in circolazione. Roba che i minori non dovrebbero più uscire di casa. Ma poi che vogliamo fare: vietare ai minori pure ‘L’esorciccio’? O ‘Il marchese del Grillo’ per l’esorcismo a Gasperino il carbonaro? O ‘Amici miei – Atto III’ con il Sassaroli-Adolfo Celi travestito da diavolaccio che spaventa a morte il Righi-Bernard Blier? Io mi ammazzo dal ridere“.

Virginia Raffaele e gli esorcisti: cosa è accaduto

Una vera e proprio bufera quella che si è scagliata contro Virginia Raffaele. In particolare uno lo sketch finito sotto il mirino di Don Aldo Buonaiuto e dell’Associazione Internazionale Esorcisti. Parafrasando le parole della canzone come se fosse un vecchio grammofono, sembrerebbe che la presentatrice abbia pronunciato la parola Satana per cinque volte.