Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo: il commento di Matteo

Salvini contro la vittoria di Mahmood a Sanremo 2019: il vice-premier faceva il tifo per Ultimo e Il Volo

Il vice-premier Salvini ha seguito come tantissimi altri italiani il Festival di Sanremo 2019. A quanto pare, Matteo si è appassionato a tanti dei brani in gara in questa sessantanovesima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana. In questi giorni, l’uomo è stato chiamato in causa anche da Striscia La Notizia. Jimmy Ghione ha chiesto il suo parere riguardo ad un Big in particolare, ovvero Achille Lauro. Il noto volto della politica nostrana ha ammesso di non approvare la musica dell’artista romano e di preferire più dei musicisti come lo sono i tre ragazzi de Il Volo. Ora che Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio hanno rivelato il nome del vincitore, che non è altri che il giovanissimo Mahmood, Salvini sembra essere sobbalzato dal divano di casa.

Matteo Salvini non sembra approvare il responso finale del televoto di Sanremo 2019. Sul podio di questa nuova e frizzante edizione ci sono finiti Il Volo (al terzo posto), Ultimo (al secondo) e Mahmood (al primo). La vittoria dell’italo-egiziano non è stata assolutamente approvata dal vice-premier. Matteo ha fatto sapere con una nota postato su Twitter il suo personalissimo pensiero riguardo a come è andato a finire il Festival. “Mahmood…. mah….. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?”

A quanto pare, per Salvini era meglio veder vincere Ultimo o Il Volo. Di fronte all’inaspettato commento di Matteo, si è vista costretta ad intervenire anche Francesca Barra, nota conduttrice tv. La donna ha risposta per le rime al vice-premier: “Bisogna rispettare il voto degli italiani!” Intanto, nella conferenza post-vittoria, Mahmood fa sapere: “Le polemiche sui migranti? Io sono un ragazzo italiano, nato e cresciuto a Milano. Sono italiano al 100%.”