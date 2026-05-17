Vincitore Amici 25, chi ha trionfato a sorpresa in finale: pubblico diviso

Il cantante Lorenzo Salvetti, a sorpresa, ha vinto la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel testa a testa finale ha avuto la meglio sul ballerino Emiliano, il grande favorito. “Grazie a tutti, davvero, a tutti quelli che lavorano al programma. Per me è stata un’esperienza unica e non mi aspettavo di arrivare fino a qua”, ha commentato a caldo il cantante che ha messo in tasca il montepremi di 150mila euro. Sui social, il trionfo del musicista ha diviso: da un lato coloro che hanno ritenuto il primo posto dell’artista giusto, dall’altro chi invece ha sostenuto che non ha meritato il gradino più alto del podio

Il film della finale la sfida tra Angie e Lorenzo: eliminata la cantante

La serata è iniziata con il ballottaggio tra Angie e Lorenzo che si sono giocati l’ultimo posto per la finalissima. La cantante è stata sconfitta ed è stata costretta ad abbandonare i sogni di gloria. “Sei brava davvero”, ha dichiarato Maria De Filippi “Sei stata un faro”, la risposta della giovane che ha aggiunto: “Dietro a un televoto e dietro a un numero ci sono delle persone e voglio ringraziare ogni singola persona che mi ha votata”.

Dopo che la griglia dei finalisti è stata completata, in studio è sbarcato Daniele Doria. Il ballerino, che ha vinto la 24esima edizione del talent, come da tradizione ha svelato la coppa destinata al vincitore o alla vincitrice. “Percepisco un po’ la vostra ansia, so quello che state provando. Al di là di chi alzerà questa coppa stasera, voglio dirvi che siete stati bravissimi”, ha dichiarato Doria. E ancora: “Fuori mi sono successe tante cose bellissime, ho fatto anche un’esperienza lontano da casa. Godetevi questa finale, non contenetevi, un giorno tutto questo vi mancherà”.

Eliminati Nicola, Elena ed Emiliano

Spazio poi alla sfida di ballo tra Alessio, Emiliano e Nicola. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che è stato definitivamente eliminato. Prima di congedarlo, Maria ha mandato in onda un filmato di Antonio Desiderio, manager internazionale di danza e balletto, che ha invitato Nicola a Miami per un importante evento internazionale. Inoltre il giovane potrà lavorare con la prestigiosa compagnia del New English Ballet Theatre per un trimestre. Alloggio e spese di viaggio saranno interamente coperte da uno degli sponsor di Amici.

Si è poi svolta la sfida di canto tra Elena e Lorenzo, vinta dal ragazzo. Elena eliminata. “È stato un sogno dall’inizio alla fine e spero di non svegliarmi mai. Grazie ad Anna Pettinelli che mi ha fatto entrare nella scuola, a tutti quelli che ci hanno seguiti. Grazie al pubblico, che non vedo l’ora di conoscere. È stato un onore”, il commento della cantante nel congedarsi.

Successivamente è andata in scena la competizione di ballo. Alessio ha avuto la meglio su Emiliano. Anche per lui, Amici ha pensato a un percorso al di fuori della trasmissione. Potrà infatti svolgere uno stage all’American Classical Ballet e successivamente una formazione di sei mesi per la prossima stagione. “Scusate, ma voglio ringraziare tutti”, ha scandito Emiliano, molto emozionato.

Riconoscimenti e testa a testa tra Alessio e Lorenzo

Prima che venisse proclamato il vincitore, c’è stata l’assegnazione del premio della critica. Hanno votato le giornaliste e i giornalisti ospiti in studio. A trionfare è stato Emiliano, con dieci voti totali. Dunque a lui sono andati i 50mila euro del premio Enel da 50 mila euro. Anche il premio Unicità è andato a Emiliano. Quello Marlù, del valore di 7mila euro, è andato a tutti i concorrenti. Il premio delle radio è stato consegnato a Angie.

A questo punto c’è stato il testa a testa finale tra il ballerino Alessio e il cantante Lorenzo che ha visto trionfare quest’ultimo.

I finalisti

Ai nastri di partenza della finale sono arrivati i seguenti allievi: