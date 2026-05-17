“Ecco chi vince Amici 25 e Celentano dice stronz***”, parla l’ex marito di Veronica Peparini

Tutto pronto per l’attesissima finale della fase Serale di Amici di Maria De Filippi 25. A contendersi il trionfo, che vale 150mila euro di montepremi, sono rimasti i ballerini Alessio Di Ponzio, Nicola Marchionni e Emiliano Fiasco e la cantante Elena D’Elia, a cui si aggiungerà uno tra Angie e Lorenzo Salvetti. Fanpage.it ha contattato Fabrizio Prolli, coreografo, insegnante ed ex professionista del talent, nonché ex marito di Veronica Peparini. Il ballerino ha fatto un pronostico sul vincitore, oltre a criticare con toni tutt’altro che teneri alcune battaglie portate avanti da Alessandra Celentano.

Amici 25, i finalisti: l’opinione di Fabrizio Prolli

Prolli ha esordito dicendo che, a suo avviso, la stagione numero 25 di Amici ha avuto allievi di danza con un livello alto. Discorso diverso sul fronte musicale. Per il coreografo, quest’anno, “c’era qualcosa di poco accattivante”. Un ragazzo che è stato eliminato, tra l’altro dall’ex moglie, se l’è “rubato”. Lo ha fatto debuttare a Sanremo, nel corpo di ballo di Raf. Di chi si tratta? Di Pierpaolo Monzillo: “Appena è uscito me lo sono rubato (ride, ndr). L’ho fatto lavorare con me al Festival. È bravissimo e penso che avrebbe potuto dare grandi soddisfazioni durante il serale perché è un ballerino diverso rispetto a quelli che sono rimasti”.

Nicola Marchionni è stato il primo a guadagnare la finale. Secondo Prolli è molto dotato, professionale e versatile. Parole di stima anche per Emiliano Fiasco. Lo conosce da quando era piccolo perché ha fatto lezione con lui. “Ballerino fantastico”, ha chiosato, sottolineando che danzatori con le sue qualità sono rari in Italia. C’è poi Alessio Di Ponzio. Anche quest’ultimo ha studiato con Prolli: “Nell’hip-hop è il numero uno, ma è molto bravo anche nel moderno. Sono certo che nessuno dei finalisti di danza di quest’anno avrà problemi a trovare lavoro”.

Prolli ha inoltre apprezzato la decisione del programma di dare peso al voto del pubblico tramite il televoto solo nell’ultima puntata. “Non tutto il pubblico è competente – ha osservato – È vero che poi sono gli spettatori a comprare i dischi e ad andare a teatro o a vedere i concerti, però è giusto dare la possibilità ai ragazzi di essere giudicati da professionisti. Quest’anno anche la giuria mi è sembrata molto competente, da Gigi D’Alessio a Elena D’Amario. Questo ha permesso di proporre al pubblico gli allievi più meritevoli e artisticamente dotati”.

Vincitore di Amici di Maria De Filippi: il pronostico di Prolli

Dunque? Chi trionferà nell’atto finale? Prolli non ha dubbi. Ha affermato che sicuramente la vittoria andrà a un ballerino. Quale? “Potrebbe vincere Alessio, però anche Emiliano ha presa sulle mamme essendo molto giovane e tenero. Perché non è detto che il pubblico che vota sia composto solo da adolescenti. Votano anche le mamme, le zie, le nonne, che magari hanno seguito anche il daytime. Emiliano ha una bellissima storia, quindi secondo me se la giocano lui e Alessio”.

L’ex marito di Veronica Peparini contro Alessandra Celentano

Non sono mancate durante la stagione frizioni tra le insegnanti Alessandra Celentano e Veronica Peparini. La nipote di Adriano ha dichiarato che la collega è un lupo travestito da pecora. Secondo Prolli, invece, la sua ex moglie è un lupo e basta: “Ed è una cosa positiva. Ha un’immagine carina e generosa che corrisponde alla realtà. Ma non le devi toccare le cose in cui crede veramente. Io ho sempre dato ragione ad Alessandra Celentano, ma stavolta – quando è andata contro Veronica – qualche stron**ta l’ha detta. Vive in un mondo completamente suo, che il 98% delle volte non rispecchia la realtà che c’è fuori da Amici”.

Il coreografo si è spiegato meglio, dicendo di essere spesso d’accordo con i giudizi di Celentano sui ragazzi e sulla tecnica. La pensa invece in maniera totalmente opposta per quanto riguarda le offerte lavorative. In particolare, ha sostenuto che in questo momento in Italia chi fa danza classica può mantenersi soltanto se fa parte del Teatro dell’Opera, della Scala o di un’accademia, cioè se entra in un ente. Ci sono invece più opportunità, ha evidenziato sempre Prolli, se si balla per i cantanti, nelle pubblicità, nei film e nelle trasmissioni televisive.

“Viviamo una realtà, finalmente, in cui tanti cantanti hanno il corpo di ballo. Guardate Sanremo. Un artista su due si è esibito con i ballerini. E la performance, così, si eleva. Lo abbiamo visto anche con Sal Da Vinci all’Eurovision. Alessandra deve mettere in conto che la realtà è questa”, ha ragionato Prolli.

Il coreografo ha affermato che Celentano, quando sostiene che quella che propone Peparini non è danza, “dice una cosa non vera”. “Veronica ha creato uno stile che tanti copiano o a cui si rifanno. Uno stile per i ballerini che vogliono fare quel percorso lavorativo: nei concerti, nei film, nelle serie televisive e così via. Spero che Alessandra prima o poi tolga i paraocchi”, ha concluso.