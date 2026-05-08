Amici 25 anticipazioni semifinale, spoiler sui 5 finalisti e i 2 eliminati: ecco i nomi

Amici di Maria De Filippi, giunto alla 25esima edizione, si avvicina ad ampie falcate alla finale. Sabato 9 maggio, in prime time su Canale 5, andrà in onda il penultimo atto della stagione in corso. Secondo le anticipazioni fornite da SuperguidaTv, al ballottaggio per l’eliminazione sono finiti tre allievi. L’esperto di gossip e di retroscena televisivi Amedeo Venza ha aggiunto un ulteriore tassello sul fronte spoiler, divulgando il nome di chi si sarebbe salvato in semifinale, nella sfida a tre per contendersi la vittoria nell’ultima puntata prevista per domenica 17 maggio (e non sabato 16 per evitare lo scontro con l’Eurovision Song Contest 2026, evento trasmesso dalla Rai).

Amici 25 anticipazioni semifinale: spoiler su finalisti ed eliminati

Al momento sono rimasti in gara tre allievi del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, uno della squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli e due di quella formata da Veronica Peparini e Lorella Cuccarini:

“Zerbi-Cele”, artisti in gara: Elena per il canto ed Emiliano e Nicola per il ballo.

“Petti -Lo”, artisti in gara: Alessio per il ballo.

“Cucca-Pepa”: Angie e Lorenzo per il canto.

SuperguidaTv ha raccontato che ad aver guadagnato un posto sicuro nella finale sono stati tutti i danzatori, mentre i cantanti sono finiti tutti al ballottaggio. Amedeo Venza, attraverso una storia Instagram, ha sostenuto che tra Elena, Lorenzo e Angie, l’ha spuntata quest’ultima. Dunque sarebbe Angie la ragazza che andrebbe ad aggiungersi al terzetto che già ha la sicurezza di giocarsi il trionfo. L’esperto di gossip ha infine dichiarato che dovrebbe svolgersi una finalissima a cinque senza però specificare chi si sarebbe salvato tra Elena e Lorenzo.

Riassumendo:

Nicola (sicuro finalista);

Emiliano (sicuro finalista);

Alessio (sicuro finalista);

Angie (finalista secondo lo spoiler di Amedeo Venza);

Elena e Lorenzo (uno dei due dovrebbe essere eliminato prima dell’ultimo atto, sempre secondo lo spoiler di Venza).

Curiosità sulla semifinale del 9 maggio

Dalle anticipazioni, è trapelato che nella semifinale si vedrà un nuovo scontro tra il giudice Gigi D’Alessio e la prof Anna Pettinelli, con il primo che ha detto alla speaker che “finalmente, dopo 8 puntate, ha imparato cos’è la musica”. Da segnalare, inoltre, tra gli ospiti, Belen Rodriguez che ha partecipato al gioco di Alessandro Cattelan in coppia con Amadeus, perdendo.