Le parole di Belen su Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, lui è furioso: il retroscena privato

Stefano De Martino, in pubblico, si mostra sempre affabile, tollerante e comprensivo, anche per quel che riguarda i suoi attuali rapporti con l’ex moglie Belen Rodriguez. Privatamente, però, avrebbe manifestato segni di nervosismo nei confronti di quest’ultima per via delle dichiarazioni che ha rilasciato nel programma “Stasera Tutti Invitati”. La showgirl argentina, messa spassosamente sotto torchio dai comici Pio e Amedeo, ha parlato dei ritocchini estetici a cui si è sottoposto l’ex marito, oltre a commentare nuovamente la presunta tresca che Stefano avrebbe avuto anni fa con la collega Alessia Marcuzzi. La faccenda avrebbe innescato del malumore in De Martino. Questo almeno è ciò che riferisce il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi.

Stefani De Martino infuriato con Belen: l’indiscrezione

Dandolo ha scritto che nei giorni scorsi si è creata tensione tra i due ex coniugi poiché il volto di Affari Tuoi “non ha gradito le dichiarazioni che la showgirl ha fatto sul suo conto durante l’ospitata a Stanno Tutti Invitati”. “Lei – si legge su Oggi – ha infatti lanciato frecciatine all’ex marito, in riferimento al presunto tradimento con Alessia Marcuzzi e ai ritocchini estetici a cui lui avrebbe fatto ricorso. L’ha proprio fatto infuriare, pare che lui sia andato su tutte le furie: in vista di Sanremo sente il bisogno di tutelare la sua immagine pubblica. Non a caso tiene un basso profilo: eventi mondani ridotti all’osso, niente gossip, interviste col contagocce e uscite ufficiali solo con Santiago”.

Che cosa ha detto Belen Rodriguez a “Stasera Tutti Invitati”

Pochi giorni fa Belen ha fatto tappa da Pio e Amedeo. I due comici foggiani, tra il serio e il faceto, hanno pungolato la modella su alcuni punti del suo privato. Le hanno domandato come sono oggi i rapporti con l’ex marito. Lei ha risposto con un convincente “benone”, sottolineando che lo vede spesso per la gestione del loro figlio Santiago e che è contenta che la Rai lo abbia scelto per condurre il Festival di Sanremo 2027. Fin qui nulla che abbia potuto infastidire Stefano.

Il problema è che i due comici pugliesi hanno poi iniziato a rivolgerle domande più ‘pericolose’. In un’occasione hanno chiesto a Belen chi secondo lei ha fatto maggiormente ricorso alla chirurgia estetica tra De Martino e Andrea Iannone (anche con il pilota ha avuto una relazione). “Chi hai costretto di più a rifarsi, De Martino o Iannone? Perché uno si è rimpicciolito le orecchie, Iannone sembra un altro”, hanno scandito Pio e Amedeo. “Chi si è rifatto di più tra i due? Diciamo che è una bella gara. Se Stefano si è rifatto tutto? No, dai, niente…”, il commento di Rodriguez.

Poi l’argomento è scivolato sui tradimenti. Belen, più di due anni fa, in una esplosiva intervista a Domenica In, affermò davanti a milioni di telespettatori che durante il matrimonio De Martino l’ha tradita ripetutamente. Tempo prima, il gossip mormorò di una presunta tresca tra il conduttore e Alessia Marcuzzi. Pio e Amedeo, senza mezzi termini, hanno voluto sapere dalla modella se fosse vero che c’è stato tale legame clandestino.

“Il fatto di Alessia Marcuzzi, è vero? Basta, è passato. È successo tanto tempo fa, non mi ricordo, sono cose che capitano. Alessia Marcuzzi? Sono cose che devi chiedere a lui. Io le mie cose le ho risolte in privato”, ha spiegato Belen, tentando di uscire rapidamente dalla discussione. Di fatto l’argentina non ha smentito la vicenda. E in questi casi, spesso, la non smentita suona come una conferma. D’altra parte, anni fa, era stata lei stessa, attraverso un commento su Instagram, ad avallare la voce che tra Marcuzzi e De Martino ci fosse stato un flirt.