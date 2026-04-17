Pio e Amedeo chiedono a Belen di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, la risposta onesta

Quei diavolacci di Pio e Amedeo, nello show Stanno Tutti Invitati, hanno accolto Belen Rodriguez e tra una battuta e una risata hanno infilato una domanda alquanto pruriginosa, chiedendo alla showgirl argentina un commento sulle presunte corna che Stefano De Martino le avrebbe messo con Alessia Marcuzzi. Il gossip circola da anni. Il conduttore e la ‘Pinella’, quando scoppiò la vicenda, si affrettarono a smentire. Peccato che l’argentina, sui social, rispondendo a un utente, lasciò intendere in modo piuttosto evidente di credere di essere stata tradita. A separazione avvenuta, rilasciò anche un’intervista esplosiva a Domenica In in cui raccontò che l’allora marito la tradì con svariate donne. In quel caso, però, non ci fu una menzione specifica alla Marcuzzi.

Pio e Amedeo chiedono a Belen di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: la reazione

Sbarcata a Stanno Tutti Invitati, Belen ha dichiarato di essere single in questo momento. Ha poi dribblato le stilettate sui ritocchi estetici dei suoi ex compagni. Pio e Amedeo si sono poi fatti più audaci, introducendo il tema dei tradimenti di De Martino. “Come ho scoperto il tradimento di Stefano? Oddio, no, basta, davvero, basta. È passato. Sono cose che capitano”, ha commentato la modella, manifestando il chiaro intento di volersi togliere al più presto dall’argomento. Naturalmente i due comici non hanno mollato la presa. Anzi, alla fine, l’hanno pungolata anche sull’affaire riguardante la collega Alessia Marcuzzi.

“Adesso raccontaci il fatto di Alessia Marcuzzi e De Martino. Dai, lo sanno tutti. È vero o non è vero?”, hanno domandato senza troppo girarci attorno. Belen, evidentemente imbarazzata, è scoppiata a ridere per poi spiegare onestamente che la questione l’ha risolta personalmente. Inoltre ha invitato i due comici a parlare della faccenda direttamente con il suo ex marito. “Non lo so, sono cose che forse dovreste chiedere a lui. Però posso dirvi che io le mie cose le ho risolte in modo personale”, ha chiosato Rodriguez.

Da segnalare che Belen non ha smentito in alcun modo la voce relativa alla presunta relazione clandestina che l’ex marito avrebbe intrattenuto con Marcuzzi, limitandosi a rimandare la patata bollente al conduttore di Affari Tuoi e raccontando che lei, quel che doveva fare, lo ha fatto in privato. Il punto è che se ha agito, come lei stessa ha rivelato, significa che qualcosa è accaduto. D’altra parte Pio e Amedeo, sebbene si siano espressi in modo scanzonato, hanno centrato in pieno il punto con furbizia. Avendo fatto emergere il tema con quel “dai, lo sanno tutti” hanno presentato la vicenda come assodata. E in questi casi, se qualcuno vuole smentire, interviene immediatamente. Belen non lo ha fatto. Ognuno tragga le proprie conclusioni.

Belen sull’ex marito: “Lo vedo sempre”

Oggi Stefano e Belen, dopo il terremoto della separazione, hanno trovato un equilibrio per il bene del loro figlio Santiago. I rapporti sono pacifici e distesi. Lo ha confermato la stessa Rodriguez, sempre durante l’ospitata a Stnno Tutti Invitati: “Io lo vedo sempre Stefano, sta bene. Lui è bravo, anche in tv, io ci ho visto lungo. Se voglio andare a Sanremo con lui? Non lo so se mi invita. Vedremo“.