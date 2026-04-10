Belen posta la foto del letto sfatto, i fan: “Passato la notte con Stefano”, ma spunta il like di Iannone

Il 9 aprile 2026, Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano, ha compiuto 13 anni. Sia il papà sia la mamma hanno omaggiato il ragazzino dedicandogli dei post social. Non è nemmeno escluso che i due ex coniugi, nella serata di ieri, si siano ritrovati proprio per festeggiare il compleanno del loro frutto d’amore. Il giorno successivo la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram un album fotografico. Uno scatto in particolare, quello di un letto sfatto, ha acceso il gossip tra i suoi fan. Dulcis in fundo, si è fatto vivo un altro ex della modella, Andrea Iannone, il quale ha piazzato un like all’immagine in questione.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la foto del letto sfatto accende il gossip

Tanti follower che seguono Belen, non appena hanno notato la foto del letto sfatto, hanno cominciato a far viaggiare la fantasia, ipotizzando che Stefano De Martino, dopo aver festeggiato Santiago, abbia passato la notte con lei. Naturalmente si è nell’ambito del ‘fantagossip’, ma è pur vero che in questi anni il detto “mai dire mai” si è dimostrato più che azzeccato per le vicende sentimentali della modella e del conduttore, i quali sono stati protagonisti di ritorni di fiamma clamorosi e di rotture altrettanto roboanti.

La mossa social “spericolata” di Andrea Iannone

Come accennato, l’immagine pubblicata dalla showgirl del letto con le coperte per aria è stata adocchiata anche da un certo Andrea Iannone che ha pigiato “mi piace”, infiammando ulteriormente il gossip. Non è la prima volta, di recente, che il pilota si rende protagonista di gesti di apprezzamento nei confronti dell’ex fidanzata. Nelle scorse settimane, inoltre, il magazine Oggi ha riferito una curiosa indiscrezione che non ha trovato conferma, ma nemmeno smentita.

Il settimanale ha scritto che Iannone si sarebbe rifatto vivo con Belen a Capodanno, cercando un approccio. L’argentina avrebbe risposto picche. Ora spunta un nuovo “like” messo dal centauro che, tra l’altro, starebbe continuando a frequentare Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. E chissà che cosa penserà l’attrice iberica delle mosse “spericolate” sui social fatte dallo sportivo di Vasto, che, in un modo o nell’altro, finisce sempre per essere al centro della cronaca rosa del Bel Paese.