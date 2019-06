Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme? Foto e “Love” su Instagram

Amici, Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio insieme: è nata una nuova coppia?

Esplode il gossip ad Amici 18: Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme? I due ballerini da qualche ora sono i protagonisti più chiacchierati del talent show! Vincenzo è stato un concorrente dell’edizione di Amici di Maria De Filippi che si è da poco conclusa. Virginia invece ha partecipato come allieva qualche anno fa, diventando ballerina professionista negli ultimi anni. Già nella sua edizione Virginia era protagonista del gossip, visto che era fidanzata con Cristian Lo Presti. I litigi e gli abbracci fra i due hanno animato Amici 14; poi è stata fidanzata con un altro ballerino professionista, Amilcar. Ed eccoci giunti a oggi: dopo la 18esima edizione torniamo a parlare della vita sentimentale di Virginia!

Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio fidanzati? Esplode il gossip sui ballerini di Amici

Sono bastate due foto pubblicate tra le Instagram stories a far scatenare il gossip. A dire il vero, non sono foto come tante altre. Non sono neanche foto di coppia, è Vincenzo che si è divertito a scattare delle foto alla sua presunta fidanzata Virginia Tomarchio. E sono anche delle bellissime foto! Anzi, nel primo caso è un video, in cui il quarto classificato di Amici 2019 ha ripreso la bella Virginia. Al video ha aggiunto un bel cuore rosso. Poco dopo ha pubblicato una foto, un primo piano molto bello della ballerina. Stavolta Vincenzo ha optato per la scritta “Love”, posizionata sopra al nome (ovvero al tag) dell’altra. Sul profilo Instagram di Virginia invece c’è il video di un loro brindisi e poi un video selfie, in cui insomma inquadrano loro stessi. Ma non c’è stato un bacio, se è questo che vi stavate chiedendo.

Gossip Amici, Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme?

I due si trovavano in un locale, a bordo piscina, e possiamo immaginare abbiano trascorso il sabato sera insieme. Naturalmente vedendo un cuore e la scritta “love” è ovvio pensare che sia nato un rapporto speciale fra loro. C’è da dire però che la spiegazione potrebbe essere un’altra, come sempre. Vincenzo e Virginia di Amici potrebbero aver trascorso la serata insieme in amicizia. Potrebbe essere nata un’amicizia profonda e questo li ha portati anche a scambiarsi cuori e scritte dolci. Ma chi passerebbe il tempo a fare video e foto a una semplice amica?