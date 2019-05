Vincenzo eliminato ad Amici 2019, la promessa di Giuliano Peparini

Vincenzo Di Primo è stato eliminato ad Amici 2019. Si era classificato terzo per il pubblico, ma il voto dei giudici ha ribaltato tutto: Rafael Quenedit lo ha superato piazzandosi al secondo post. Maria De Filippi lo ha salutato così: “Mi dispiace. L’unica cosa che posso dirti è che hai un grande talento. Questa è solo la finale di un programma televisivo. Tutto qua”. Giuliano Peparini gli ha fatto una promessa: “Questa sera hanno vinto tutti ed è stato un piacere lavorare con te. Ti voglio bene. Ci incontreremo ancora e faremo grandi cose insieme. Non dubitare del tuo talento”. Vincenzo è stato come sempre di poche parole: “Grazie mille a tutti e grazie a Maria”.

Maria De Filippi, dopo le speciali parole a tutti i finalisti di Amici, ha detto: “Una finale di così alto livello non l’abbiamo mai avuta. Non abbiamo mai avuto quattro finalisti così. Per noi e per i professori avete vinto tutt’e quattro. Questa è semplicemente la finale di un talent show in cui ci deve essere per forza un vincitore. Magari nei prossimi anni cambieremo il regolamento e non avremo più un vincitore”. Alessandra Celentano è del suo stesso parere: “Io voglio dire che abbiamo avuto fortuna ad avere ballerini così. Quest’anno il livello di danza è stato altissimo”.