Vieri e Costanza a Verissimo: “Siamo al lavoro per allargare la famiglia”

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo pronti per il secondo figlio: la rivelazione a Verissimo

Prima intervista di coppia in tv per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la notizia sono stati ospiti di Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre. La coppia ha parlato del loro matrimonio, celebrato lo scorso marzo in gran segreto, e della piccola Stella, che il prossimo novembre spegnerà la sua prima candelina. Non solo: Vieri, in questo periodo impegnato come opinionista di Tiki Taka e di altri programmi sportivi di Mediaset, ha rivelato che è già al lavoro con la moglie per allargare la famiglia. Ebbene sì, Costanza e la sua dolce metà sperano presto di avere un secondo figlio, magari un maschietto.

Le dichiarazioni di Vieri e Costanza a Verissimo

“Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”, ha raccontato Bobo Vieri a Verissimo. Il matrimonio è stato celebrato a Milano lo scorso 18 marzo. “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”, ha spiegato Costanza Caracciolo che, prima della nascita di Stella, ha vissuto la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo.

Vieri e Costanza Caracciolo pazzi della figlia Stella

“Sono pazzo di lei è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”, ha ammesso Vieri a proposito della piccola Stella. “Starei ore a vederli giocare insieme, quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile”, ha aggiunto Costanza.

Vieri e Costanza Caracciolo pronti per un altro figlio

“Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando”, ha rivelato l’ex bomber dell’Inter. “Se dovesse arrivare un maschietto vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare ”, ha sottolineato.