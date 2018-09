Costanza Caracciolo piange a Verissimo per il figlio perso un anno fa

Verissimo: Costanza Caracciolo racconta il suo aborto spontaneo

Ospite di Verissimo per parlare della bimba in arrivo a novembre, Costanza Caracciolo non ha potuto fare a meno di parlare dell’aborto spontaneo avvenuto un anno fa. Già nel 2017 l’ex Velina di Striscia la notizia era rimasta incinta di Bobo Vieri ma la gravidanza si è bruscamente interrotta. Un dolore forte, grande, che ha segnato la vita di Costanza, che non ha nascosto le sue lacrime davanti a Silvia Toffanin. “Quando sono rimasta di nuovo incinta ho scelto di non dirlo subito. Avevo paura, anche se la gente mi ha criticato molto su Instagram perché nascondevo la pancia. Ma l’ho fatto per difendermi”, ha detto la siciliana. “L’anno scorso non volevo uscisse la notizia della mia dolce attesa, non ero ancora entrata nel terzo mese di gravidanza. Il giorno stesso in cui è uscita la notizia io ho abortito: è stato devastante”, ha raccontato la Caracciolo.

Costanza Caracciolo: “Tante donne mi scrivono riguardo l’aborto spontaneo”

“Dopo quello che mi è successo e la notizia di una nuova gravidanza, tante donne mi scrivono per chiedermi consigli e suggerimenti. Le saluto e spero che anche loro abbiano presto la mia stessa fortuna”, ha aggiunto Costanza Caracciolo. Che ha parlato dell’appassionante relazione con Christian Vieri, iniziata quasi per caso dopo tanti anni di amicizia. “Conosco Vieri da molti anni ma non mi sarei mai aspettata di creare una famiglia insieme a lui. Lo conosco da dieci anni perché avevamo tanti amici in comune. È strano come a volte l’amore della tua vita ce l’hai davanti e te ne rendi conto solo dopo anni. È stata una cosa incredibile ma molto naturale. Lui è molto protettivo, dolce e con lui mi faccio un sacco di risate. Stiamo bene insieme, ci divertiamo tantissimo. Se Bobo me lo chiederà, lo sposerò”, ha confidato la 28enne.

Come si chiamerà la figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Il parto di Costanza è previsto per fine novembre e sarà a Milano. Inizialmente la coppia voleva far nascere la bambina a Miami, dove Vieri vive da tempo, ma la Caracciolo ha avuto problemi con il visto. Quindi dopo l’arrivo della piccola sarà Bobo a dividersi tra gli Stati Uniti e l’Italia. “Abbiamo stilato una lista di nomi, appena la vedremo decideremo quello definitivo. Sarà un nome semplice e italiano”, ha spiegato la showgirl a proposito del nome scelto per la figlia.