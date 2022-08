Bobo Vieri e Costanza Caracciolo formano una delle coppie più solide e unite dello showbiz italiano. L’ex calciatore per anni è stato un playboy incallito: tante relazioni, moltissimi flirt e liaison. Poi l’incontro con l’ex Velina di Striscia la notizia, che l’ha cambiato. Grazie a Coco, Bobo ha messo la testa a posto e ha creato una bellissima famiglia che comprende le piccole Stella e Isabel, che oggi hanno rispettivamente 3 e 2 anni.

Le confidenze di Bobo Vieri

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera Bobo Vieri ha raccontato alcuni dettagli inediti del suo rapporto con Costanza Caracciolo, che va avanti da anni:

“Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic. Prima non ero pronto. Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio. Cinque anni più tardi, eccoci qui”

Come si fa a capire quando si è pronti? A tal proposito Bobo Vieri è stato chiaro:

“Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily . In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”

Vieri e Costanza sono pronti per il terzo figlio, magari un maschietto dopo Stella e Isabel? A quanto pare no:

“Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così”

La storia d’amore tra Vieri e Costanza

Christian Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati in gran segreto il 18 marzo 2019. Pochi mesi prima – il 18 novembre 2018 – era nata la primogenita Stella. La piccola Isabel è invece arrivata poco dopo: il 25 marzo 2020. I due si sono detti sì al Comune di Milano, alla presenza di due soli testimoni: il fratello di Bobo e la cugina di Costanza.

Più volte la showgirl ha espresso il desiderio di sposarsi di nuovo, magari con una grande festa alla presenza di parenti e amici ma per il momento il progetto non si è ancora concretizzato. La coppia è felice così e a quanto pare non ha bisogno di altro. A detta di Bobo la moglie ha un bel carattere ed è sempre solare e grintosa.

Dopo la prima gravidanza Costanza Caracciolo ha messo da parte il mondo della tv. Si è concentrata sulla pubblicità, sul lavoro di influencer e pure su una nuova attività da imprenditrice. Ha realizzato un prodotto di bellezza, più precisamente uno spray per sciogliere i nodi dei capelli – Coistel – che sta andando a ruba tra le Vip e le persone comuni.