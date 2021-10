Costanza Caracciolo, mamma-bis che non s’accontenta: la richiesta a Vieri

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo formano una coppia solidissima, convolata a nozze nel 2019. Hanno, nel tempo, allargato la loro famiglia e oggi sono genitori di Stella e Isabel, nate a distanza di meno di due anni l’una dall’altra. Ora persone vicine a loro fanno sapere che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia un sogno ancora da realizzare: dare un fratellino alle sue due figlie. Questo è ciò che si legge nel nuovo numero del settimanale Oggi. Sembra proprio che la showgirl siciliana voglia diventare nuovamente madre, per dare alla luce un altro figlio.

Ma Bobo Vieri sarà d’accordo? Non è dato saperlo, al momento. Ma in futuro sicuramente si troverà una risposta a questa curiosità. La coppia, considerata una delle più belle dello showbiz italiano, vanta un grande amore e tanta felicità. Ultimamente, però, la Caracciolo si è ritrovata di fronte a delle insinuazioni un po’ pesanti. Ovviamente sui social non mancano i commenti positivi, che sono davvero tantissimi. Ma ecco che, in una recente foto da lei condivisa su Instagram, qualche hater si è divertito a dare il peggio di sé.

Scendendo nel dettaglio, è stata fatta notare la differenza d’età che c’è tra loro: Bobo ha 48 anni e lei 31 anni. Questo non ha mai rappresentato un problema per la coppia, tanto che la stessa Costanza ha trovato tale commento abbastanza “banale”. A entrambi non interessano questi aspetti negativi dei social e si godono con serenità la loro famiglia, tanto che la showgirl è pronta ad allargare ancora la loro famiglia.

Proprio per dedicarsi alle sue figlie, la Caracciolo ha scelto di abbandonare le scene del piccolo schermo. Infatti, l’ultima volta che i telespettatori l’hanno vista in tv è stato 5 anni fa, nella sit-com Fatti Unici. Questo non vuol dire che l’ex velina abbia messo da parte l’aspetto lavorativo. Continua a lavorare dedicandosi ai social, nel ruolo di web influencer su Instagram, dove è seguita da oltre un milione di persone.

Ora ai fan non resta che attendere per scoprire se Costanza riuscirà a convincere Vieri ad allargare ancora la loro famiglia, donando alle due figlie un fratellino.