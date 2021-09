Vieri e Costanza, “siete nonno e nipote”: l’ex Velina risponde così

By

Procede a gonfie vele il matrimonio tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Sposati dal 2019 e con due figlie – Stella e Isabel – l’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la notizia formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello showbiz italiano. Un amore forte, intenso, che la bionda soubrette ha voluto celebrare con un dolce scatto su Instagram, dove abbraccia teneramente il marito. Pioggia di like e complimenti, ma non è mancato qualche hater…

“Nonno e nipote”, ha commentato un utente facendo riferimento alla grossa differenza d’età che c’è tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Lo sportivo ha raggiunto il traguardo dei 48 anni mentre la modella siciliana ha appena 31 anni. Una divario che non è mai stato un problema per i diretti interessati e la Caracciolo ha replicato per le rime al suo hater: “Commento banale”.

Una risposta secca che è piaciuta molto ai fan di Costanza Caracciolo, che ha ricevuto pure il sostegno di Sandra Milo. La mitica attrice ha così commentato l’ultimo scatto su Instagram della moglie di Bobo Vieri:

“A chi non sa godere delle gioie altrui si deve augurare il meglio”

Insomma il messaggio di Sandra Milo è chiaro: non ti curar di loro ma guarda e passa. Un suggerimento che Costanza Caracciolo segue alla perfezione visto che non ha mai badato troppo alle malelingue ed è ben felice di aver trovato il grande amore della sua vita. Con Bobo Vieri, inoltre, ha realizzato il sogno di diventare mamma.

Costanza Caracciolo, moglie e mamma devota

Per dedicarsi alla sua famiglia Costanza Caracciolo ha messo in stand by la sua carriera nel mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando ha preso parte alla sit-com Fatti Unici. Oggi Costanza preferisce dedicarsi al marito Bobo Vieri e alle figlie Stelle e Isabel, che hanno rispettivamente tre e un anno.

La Caracciolo non ha chiuso del tutto con il mondo del lavoro: oggi è una web influencer affermata su Instagram, seguita da oltre un milione di follower, curiosi di conoscere di più della vita dell’amica di Federica Nargi. Costanza, inoltre, è spesso protagonista di spot pubblicitari sul piccolo schermo.

Qualche mese fa Costanza Caracciolo ha rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi. Lady Vieri non era pronta a lasciare marito e figlie a casa per volare in Honduras.