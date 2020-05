Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in quarantena insieme: cosa ha scoperto l’ex Velina di Striscia la notizia

Tante persone hanno scoperto lati inediti dei propri partner in quarantena. Tra queste pure Costanza Caracciolo, l’ex Velina di Striscia la notizia sposata dal 2019 con Christian Vieri. I due – che si sono sempre divisi tra Milano e Miami – si sono trovati, come tanti altri, ad affrontare il lokcdown in Italia da soli, lontano da tutto e da tutti. Coco e Bobo sono rimasti nella loro casa milanese in compagnia delle figlie Stella, 18 mesi, e Isabel, 1 mese. E giorno dopo giorno hanno affrontato aspetti e lati inediti della loro vita, come raccontato dalla Caracciolo al settimanale F.

Bobo Vieri lavora tantissimo: parola di Costanza Caracciolo

“Cosa ho scoperto di Bobo in quarantena? La vera portata del suo lavoro che prima, quando era in ufficio, non immaginavo proprio. È sempre al telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail. Lavora in continuazione, è incredibile, ma nonostante questo riesce sempre a trovare del tempo per me e le bambine”, ha confidato Costanza Caracciolo. I litigi non sono mancati ma la 30enne riesce a vedere il buono anche in una situazione di difficoltà. “Ci sono sempre, quotidianamente, però penso che siano importanti per mantenere vivo il rapporto. Credo che questa quarantena abbia rafforzato il nostro rapporto: se siamo riusciti a superarla, direi che possiamo superare tutto insieme. È stata una grande prova e come coppia siamo stati promossi a pieni voti”, ha sottolineato.

Che lavoro fa oggi Bobo Vieri dopo l’addio al calcio

Dopo aver detto addio al calcio giocato nel 2009 Bobo Vieri si è reinventato. È diventato un opinionista tv: di recente è diventato una presenza fissa nei programmi sportivi Tiki Taka e Pressing. Inoltre Christian è attivo nel mondo dell’imprenditoria: nel 2003 ha fondato insieme a un altro calciatore, Paolo Maldini, il marchio d’abbigliamento Sweet Years. Durante il periodo della quarantena Vieri si è dilettato a fare il conduttore con numerose dirette Instagram con ex colleghi e sportivi tra i quali Francesco Totti, Alex Del Piero e Antonio Cassano.