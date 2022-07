Vieri e i 49 anni: magica sorpresa alla moglie Costanza Caracciolo

Lo scorso 12 luglio Bobo Vieri ha compiuto 49 anni. L’ex attaccante raggiunge un traguardo importante con serenità e armonia. Gran parte del merito va alla donna che gli ha cambiato la vita: l’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo. I due sono più uniti e complici che mai e sono genitori presenti e amorevoli per le piccole Stella e Isabel, che oggi hanno rispettivamente 3 e 2 anni.

In vacanza prima in Calabria e poi in Spagna, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono mostrati più uniti e complici che mai. Indubbiamente formano una delle coppie più belle e affiatate dello showbiz italiano. La differenza d’età – lui 49 anni appunto, lei 32 – non sembra influire negativamente sul loro legame.

Stando a quanto fa sapere il settimanale Nuovo, Bobo Vieri starebbe pensando ad una magica sorpresa per la moglie Costanza Caracciolo dopo la fine dell’estate. Pare che l’ex giocatore sia intenzionato a chiedere di nuovo la mano della soubrette in modo da organizzare un matrimonio in Chiesa alla presenza di numerosi invitati.

Da sempre un grande sogno per Costanza Caracciolo che, almeno fino ad oggi, non è mai riuscita a realizzare. Purtroppo la pandemia ha messo un freno ai desideri dell’amica e collega di Federica Nargi ma che ora che la macchina dei fiori d’arancio si è rimessa in moto Christian starebbe pensando seriamente di farle una sorpresa così grossa.

Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati in gran segreto il 18 marzo 2019. Pochi mesi prima – il 18 novembre 2018 – era nata la primogenita Stella. La piccola Isabel è invece arrivata poco dopo: il 25 marzo 2020. I due si sono detti sì al Comune di Milano, alla presenza di due soli testimoni: il fratello di Bobo e la cugina di Costanza.

In più di un’intervista Vieri ha assicurato di aver capito fin da subito che Costanza Caracciolo era la donna giusta, quella con la quale mettere la testa a posto. A detta di Bobo la moglie ha un bel carattere ed è sempre solare e grintosa.

Dopo la prima gravidanza Costanza Caracciolo ha messo da parte il mondo della tv. Si è concentrata sulla pubblicità, sul lavoro di influencer e pure su una nuova attività da imprenditrice. Ha realizzato un prodotto di bellezza, più precisamente uno spray per sciogliere i nodi dei capelli – Coistel – che sta andando a ruba tra le Vip e le persone comuni.