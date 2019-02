Vieri e Costanza si sposano in estate: ci sono le pubblicazioni di matrimonio

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano: spuntano le pubblicazioni del matrimonio

È ufficiale: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano! I gossip degli ultimi mesi trovano conferma nelle pubblicazioni di nozze che sono state divulgate dal settimanale Di Più Tv. Pubblicazioni che, come fa sapere la rivista, sono esposte da qualche giorno nel comune di Milano, la città dove l’ex Velina di Striscia la notizia vive da circa dieci anni. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornale edito da Cairo Editore, il matrimonio di Vieri e Costanza si terrà la prossima estate in Sicilia. Più precisamente a Lentini, in provincia di Siracusa, dove la Caracciolo è nata e cresciuta. Tra gli invitati ci sarà molto probabilmente Elisabetta Canalis, ex fidanzata dello sportivo e amica da tempo della modella 29enne. La coppia ha una figlia, Stella, nata a novembre 2018.

Le ultime dichiarazioni di Bobo Vieri su Costanza

In una recente intervista per Diva e Donna, Christian Vieri ha parlato della sua nuova vita accanto a Stella e Costanza Caracciolo. “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più.Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo”, ha raccontato l’ex attaccante.

Vieri e Costanza: matrimonio e secondo figlio in arrivo

Secondo qualcuno Christian Vieri e Costanza Caracciolo sarebbero pronti pure ad un altro figlio dopo il matrimonio. I due hanno vissuto nel 2017 la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo.