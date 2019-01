Vieri e Costanza Caracciolo: matrimonio in estate e secondo figlio

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sposano in estate

Dopo la nascita di Stella si è rafforzato il legame tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Tanto che i due sarebbero pronti al grande passo. Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, l’ex calciatore e l’ex Velina bionda di Striscia la notizia starebbero pianificando in gran segreto il loro matrimonio. Che dovrebbe svolgersi entro la prossima estate. Dunque, al momento ancora non c’è una data ufficiale. Non solo fiori d’arancio: Bobo e Costanza sarebbero anche propensi ad allargare la famiglia con un secondo figlio. Una duplice felicità dopo la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo vissuta nell’autunno 2017.

Le ultime dichiarazioni di Bobo Vieri su Costanza

In una recente intervista per Diva e Donna, Christian Vieri ha parlato della sua nuova vita accanto a Stella e Costanza Caracciolo. “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente sono “papà Bobone”. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più.Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo”, ha raccontato l’ex attaccante.

Bobo Vieri: “Sposerò Costanza Caracciolo”

Nel corso dell’intervista lo sportivo ha rivelato le sue serie intenzioni: “Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi il matrimonio arriverà”.