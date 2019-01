Costanza Caracciolo news: allattamento e la difficoltà a perder peso

Costanza Caracciolo in confidenza: allattamento, la difficoltà a perder peso, il ritorno a Miami e perché il figlio le ha cambiato la vita in meglio

Come sta la neo mamma Costanza Caracciolo? La fidanzata di Bobo Vieri, che domenica 18 novembre ha dato alla luce la sua prima figlia Stella, a distanza di quasi due mesi dal parto si è confessata con i fan, aprendo alle ormai celebri domande tramite le Instagram Stories. Un’occasione per fare il punto del momento che sta vivendo e per tenere aggiornati i ‘seguaci’ su come procede la sua vita dopo il dolce evento. Diversi gli argomenti snocciolati: dalla fatica a tornare in peso forma, all’allattamento, fino al ritorno a Miami (città degli States in cui passa diversi mesi dell’anno con Vieri) e al grande cambiamento che la figlia ha portato nella sua vita.

“Peso forma? Non ancora del tutto. Allattando è più difficile perdere peso”

Pronti, via: Costanza è riuscita a smaltire i 10 chili messi in gravidanza e a recuperare il peso forma? “Non ancora del tutto. Allattando è più difficile perdere peso”, fa sapere. Poi aggiunge che ci vuole calma: “La pazienza è una grossa, grossissima qualità”. Sulla questione allattamento le fan si dividono. C’è chi sostiene che si dimagrisce e chi invece sostiene che la pratica fa ingrassare. “Mettetevi d’accordo”, la simpatica risposta della Caracciolo che poi informa che Stella “sta molto bene” e che “molto presto” volerà a Miami con Bobo. A proposito di Vieri. Chissà se è della stessa opinione della fidanzata a riguardo dell’allargamento della famiglia. Costanza ha infatti confidato che gliene piacerebbe una numerosa. La palla ora passa al ‘Bomber’.

“Con un figlio la vita cambia, ma assicuro che cambia in meglio”

C’è anche chi le ha chiesto se non abbia avuto timore di avere un figlio, in quanto un tale evento scombussola la vita di una donna. “No perché i cambiamenti fanno parte della vita. – spiega – Vero, con un figlio la vita cambia, ma assicuro che cambia in meglio. Per cui, viva i cambiamenti. Almeno questo è quel che penso io”. Infine si ritorna sull’allattamento e la fame che ne deriva. Per alcune ancor più che durante la gravidanza. “Vero, io in particolare di dolci che non ne vado matta generalmente”, confida la showgirl a proposito delle sue inedite voglie culinarie attuali.