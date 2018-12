Costanza Caracciolo a ruota libera: il parto, i kg presi e Vieri papà

Costanza Caracciolo a ruota libera: il parto (due giorni e mezzo di induzione e poi il cesareo), i kg presi e Vieri papà

Costanza Caracciolo, neo mamma della piccola Stella, bimba avuta dal compagno Christian Vieri, si è concessa ai suoi follower di Instagram. Come ormai fanno molti vip per tenersi in stretto contatto con i fan ha aperto alle domande nelle Stories. Da qui tante le curiosità rivelate: com’è Bobo nel ruolo di padre? Il parto come è andato? Ha deciso di allattare? Davvero ha litigato con l’amica Federica Nargi? E i chilogrammi presi durante la gravidanza sono stati già smaltiti? L’ex velina ha risposto a tutto.

Si comincia dal parto. “Doveva essere naturale, ma dopo due giorni e mezzo di induzione, alla fine, abbiamo fatto il cesareo”, fa sapere Costanza. Spazio poi alla linea che inevitabilmente viene messa ‘sottosopra’ durante una gravidanza. “Ho messo su 10 kg e non so ancora quanti ne ho persi”, ha risposto a chi le ha chiesto dell’oscillazione del peso prima e dopo il parto. Dunque arriva il momento di sapere come Bobo Vieri si sia calato nel ruolo del papà. “Meraviglioso“, la risposta raggiante dell’ex velina. E per quanto riguarda l’allattamento? La risposta è “Sì“. Infine qualcuno tenta anche di fare un po’ di gossip, chiedendole se abbia litigato con l’amica Federica Nargi. La Caracciolo in questo caso si affida all’ironia: “Qui le persone si preoccupano (taggando la Nargi nella storia, ndr). Abbiamo litigato? (ironica, ndr)”.

Bobo Vieri e Costanza: la piccola stella nata a Milano e non a Miami per questioni burocratiche

Costanza e Vieri sono diventati genitori domenica 18 novembre. Stella, questo il nome dato alla figlia, è nata a Milano, anche se inizialmente l’intenzione era quella di farla venire alla luce a Miami, città in cui abita l’ex calciatore. Tuttavia l’ex velina, come lei stessa ha svelato a Verissimo, ha avuto problemi burocratici e dunque è rimasta in Italia e di conseguenza la bimba è nata nel capoluogo lombardo. Lo scorso anno la coppia ha perso un bambino a causa di un aborto spontaneo. Questa volta, invece, tutto è andato per il meglio.