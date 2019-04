Vieni da me oggi venerdì 19 aprile non va in onda: il motivo

Vieni da me: Perché non va in onda oggi 19 aprile? La motivazione

Vieni da me oggi venerdì 19 aprile 2019 non va in onda. Il celebre talk show del primo pomeriggio di Raiuno, condotto dalla spumeggiante Caterina Balivo, si ferma per lasciare spazio al programma religioso A sua Immagine. Infatti ricorre il Venerdì Santo e la prima rete dedicherà ovviamente spazio alle celebrazioni con lo Speciale Venerdì Santo – Il Colosseo. La presentatrice campana e i suoi ospiti, però, non si faranno attendere molto e torneranno in diretta la settimana prossima. Per tutti quelli che si sono chiesti perché non viene trasmesso il programma Vieni da me, il motivo è semplicemente questo. Dunque un nuovo appuntamento con la trasmissione è solo rimandato di qualche giorno.

Caterina Balivo e Vieni da me: quando andrà in onda la nuova puntata del programma

Il programma Vieni da me di Caterina Balivo, superate le incertezze iniziali, puntata dopo puntata sembra aver conquistato l’affetto dei telespettatori italiani, guadagnandosi uno zoccolo duro di appassionati che seguono con interesse le originali interviste ed i giochi della conduttrice campana, sempre divertente e sorridente in video. Nelle puntate più recenti, infatti, lo show si aggira sempre intorno al 12/13% di share. Ma quando andrà in onda il nuovo appuntamento con Vieni da me? Per chi se lo sta chiedendo, la risposta è che non ci sarà da aspettare molto. Infatti Caterina, con i suoi opinionisti e i prossimi ospiti, festeggerà con il pubblico la Pasquetta, che cade lunedì 22 aprile. Dopo la pausa per lasciare spazio a Lorena Bianchetti e al suo A sua Immagine, il talk show pomeridiano tornerà quindi a breve.

Vieni da me sostituito dal programma A Sua Immagine Venerdì 19 aprile 2019

A sua immagine, dunque, prenderà in via del tutto eccezionale il posto di Vieni da me. Venerdì 19 aprile, difatti, alle 14.00 su Raiuno andrà in onda una puntata speciale della trasmissione dedicata al Venerdì Santo. Per l’occasione si svolgerà all’interno di una location d’eccezione e suggestiva, il Colosseo, che poi nella stessa serata accoglierà la Via Crucis con Papa Francesco.