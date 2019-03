Lorena Bianchetti, prima intervista dopo il parto: felice grazie a Estelle

By

Questo è sicuramente un periodo felice e pieno di gioia per Lorena Bianchetti. La conduttrice, dopo averlo desiderato tanto, è finalmente diventata mamma. Il 5 marzo scorso è nata Estelle, la sua prima figlia. Lorena e il marito Bernardo non potrebbero essere oggi più felici. Questo suo entusiasmo la conduttrice di A sua immagine lo ha condiviso anche con i lettori di Chi, in un’intervista rilasciata al giornale subito dopo il parto. “Il personale ospedaliero, le infermiere, le ostetriche, i dottori e le dottoresse mi chiamano mamma e mi lasciano quasi senza fiato. Ho capito che questo nome, mamma, è un privilegio ed è un titolo nobiliare”, ha dichiarato la Bianchetti.

Lorena Bianchetti dichiara: “Sono giorni che io e Bernardo camminiamo a un metro da terra”

Estelle è stata una figlia fortemente voluta e cercata da Lorena Bianchetti e dal marito. “Sono giorni che io e Bernardo camminiamo a un metro da terra, siamo sulle nuvole”, ha raccontato la presentatrice a Chi. La piccola Estelle, ha poi aggiunto Lorena, pare sia nata sorridendo e, fin da subito, ha conquistato il cuore e l’attenzione dei suoi genitori. “Estelle è capace di fermare in tempo” ha detto in fine la Bianchetti che, nelle sue parole, ha perfettamente trovato d’accordo il marito.

Lorena Bianchetti da alla luce la prima figlia all’età di 45 anni: l’annuncio sui social

Ed eccomi qua! Sono Estelle e finalmente sono arrivata! Peso kg 3650… mamma e papà sono emozionatissimi ed io più di loro. Un abbraccio grande, anzi grandissimo da parte mia a tutti voi!”, così Lorena Bianchetti ha voluto annunciare, con un post sui social, l’arrivo della primogenita che, a 45 anni, è arrivata riempiendo di gioia la vita della conduttrice.