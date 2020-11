Furiosa lite al Grande Fratello Vip tra Selvaggia Roma e Enock Barwuah. È successo tutto durante la notte, dopo la diciottesima puntata del reality show in onda su Canale 5 venerdì 13 novembre 2020. Dopo la diretta la 31enne web influencer ha confidato ad alcuni concorrenti – in particolare a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi curiosi di saperne di più – del flirt passato con il fratello di Mario Balotelli. Che tanto passato non è: a detta di Selvaggia il calciatore l’avrebbe corteggiata la scorsa estate, nonostante la storia d’amore con la fidanzata Giorgia, che va avanti da un po’ di tempo.

La confessione è giunta subito alle orecchie di Enock Barwuah, che ha prontamente replicato non nascondendo una certa rabbia. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato sì l’incontro in discoteca ma ha negato qualsiasi coinvolgimento passionale con Selvaggia Roma. “Forse hai baciato qualcun altro”, ha tuonato lo sportivo. La Roma non è rimasta indifferente alla presa di posizione e ha definito Enock bugiardo e ipocrita. Ne è scaturita un’accesa lite che ha animato il bunker di Cinecittà per tutta la notte (video in basso).

LE CHIAMATE IN ALBERGO ALLE 6 DI MATTINA MENTRE ERI UBRIACO SELVAGGIA AD ENOCK

LA NOTTE DEL RISVEGLIO DEI COMODINI

A NEW STORY IS STARTING #GFVIP GRAZIE SELVAGGIA pic.twitter.com/C93mzzEHXh — trashbiccis (@trashbiccis) November 14, 2020

Selvaggia Roma ha invitato il suo nuovo coinquilino a non farla passare per una poco di buono al Grande Fratello Vip, una che bacia tutti gli uomini che incontra. L’ex fidanzata storica di Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, ha inoltre snocciolato altri dettagli sulla liaison con Enock. Stando a quanto spifferato al Gf Vip da Selvaggia Barwuah le avrebbe scritto messaggi provocatori fino alle 6 del mattino. Tutto, secondo quanto sostiene la Roma, documentato da screenshot sul telefonino.

“Eri ubriaco, sei uno sfigato se credi che chiamarti le ragazze in albergo alle sei di mattina basti”

SELVAGGIA VS ENOCK IL TRASH NOTTURNO DI CUI AVEVO BISOGNO ✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/FbJaOlztA4 — trashbiccis (@trashbiccis) November 14, 2020

Successivamente, parlando in giardino con Dayane, Giulia, Tommaso, Stefania, Francesco e Rosalinda, Selvaggia Roma ha assicurato che molto probabilmente Enock Barwuah sta mentendo per non rovinare la storia d’amore con la sua Giorgia. Dalla parte di Selvaggia si è schierata Dayane, che ha invitato il fratello di Mario a non essere troppo aggressivo nei confronti della Roma.

Al momento in cui scriviamo Giorgia, la dolce metà di Enock Barwuah, non ha ancora replicato alle insinuazioni di Selvaggia Roma: lo farà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip?