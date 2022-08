Victoria Beckham fa piangere la moglie del figlio: la nuora si sfoga

Tensione nella famiglia Beckham. A quanto pare ci sarebbe più di qualche problema tra Victoria e Nicola Peltz, la donna che lo scorso aprile ha sposato Brooklyn, il primogenito dell’ex Spice Girls e David Beckham. Stando a quanto spifferato da una fonte a Page Six l’astio tra le due sarebbe nato a causa di una forte gelosia. L’attrice e modella 27enne non sarebbe così contenta di avere una suocera così famosa in tutto il mondo e non avrebbe gradito le attenzioni che l’ex cantante ha avuto durante il suo matrimonio celebrato in pompa magna a Palm Beach, in Florida.

La gola profonda ha assicurato che Victoria Beckham e Nicola Peltz non si sopporterebbero e non si parlerebbero ormai da tempo. La rivalità tra le due sarebbe tra l’altro scoppiata prima del grande evento: nei giorni antecedenti alle nozze ci sarebbero state diverse scontri tra la stilista inglese e la dolce metà di Brooklyn Beckham. La moglie di David Beckham non sarebbe stata neppure coinvolta nei preparativi.

Le lacrime di Nicola Peltz

Di recente Nicola Peltz ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra in lacrime, con gli occhi rossi, decisamente provata da una difficile situazione che sta vivendo nel suo privato. Nel lungo post la ragazza non cita mai il nome di Victoria Beckham ma non è difficile trovare riferimenti impliciti alla vicenda. Soprattutto perché nessuna delle dirette interessate ha smentito i gossip spiacevoli che le hanno viste protagoniste negli ultimi giorni sulla stampa internazionale.

“È difficile per me mostrare il mio lato più fragile. La mia famiglia mi ha insegnato ad essere forte e a non permettere alle persone di annientarmi. Mi hanno fatto costruire un muro per proteggermi, specialmente in un settore difficile come il mio. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male. Volevo mostrare anche questo lato di me”

Per molti il passaggio in cui Nicola Peltz parla di “persone che ti fanno stare male” sarebbe riferito proprio alla famosa suocera, con la quale non avrebbe più contatti da mesi. Le due non si rivolgerebbero neppure la parola. Secondo i gossip tra le due ci sarebbe una sorta di gelosia dovuta pure all’affetto che entrambe provano per Brooklyn Beckham.

Non solo: sembra che Victoria Beckham non sia entusiasta del fatto che il figlio si faccia consigliare in tutto e per tutto dalla moglie e dal suocero, l‘uomo d’affari miliardario Nelson Peltz. Un comportamento che avrebbe allontanato sempre più Brooklyn dalla sua famiglia d’origine, con grande sofferenza di Posh Spice.