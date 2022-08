Victoria Beckham, “è guerra fredda” con la nuora Nicola Peltz!

Sarebbe in corso una ‘guerra fredda’ tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz, che ad aprile scorso ha sposato Brooklyn. Sebbene si sia sempre parlato di un rapporto idilliaco tra le due, era già uscito fuori prima ancora del matrimonio che tra le due potessero esserci alcuni problemi. Ora una fonte vicina alla famiglia ha confermato a Page Six le voci: non si sopportano. Pare che addirittura l’organizzazione delle nozze sia stata “orrenda” per entrambe. In particolare, sembra che Peltz, attrice figlia del miliardario newyorkese Nelson Peltz, non volesse che la futura suocera prendesse parte alla pianificazione.

Proprio nella fase dell’organizzazione la comunicazione sarebbe stata minima tra loro. “Non si sopportano e non parlano”, rivela in queste ore la fonte. Nicola ha da poco sposato Brooklyn, il primogenito di Victoria e David Beckham, e pare lo stia allontanando dalla sua famiglia. Col tempo si sarebbe così creata un’atmosfera decisamente ricca di tensione. “Un dramma meschino non-stop”, si legge tra le dichiarazioni rilasciate dall’insider. La situazione si sarebbe complicata dopo la pubblicazione della copertina di Tatler, rivista britannica, sulla quale Brooklyn descrive la sua neo moglie come “The New Mrs. Beckham”.

“Non gli hanno parlato molto negli ultimi mesi”, continua la fonte, riferendosi all’attuale rapporto che ci sarebbe tra la famiglia Beckahm – ora a Miami – e Brooklyn. Si sospetta che tutto sia nato da una sorta di gelosia provata da Nicola nei confronti di Victoria, celebre in tutto il mondo. L’ex de Le Spice Girls finisce sempre al centro dell’attenzione, anche quando ci sono delle occasioni che riguardano tutta la famiglia.

Durante il matrimonio di Brooklyn e Nicola, Victoria ha attirato l’interesse di tutti. Proprio per questo, la giovane Peltz avrebbe iniziato a nutrire una certa invidia nei confronti della suocera. E da qui poi sarebbero nati tutti i malumori. L’attrice, apparsa nella seria Bates Motel e in Transformers: Age of Extinction, non sarebbe per nulla entusiasta delle attenzioni che riceve, soprattutto nel giorno del suo matrimonio.

Questo suo malessere l’avrebbe portata a prendere le distanze dalla famiglia Beckham e a trascinare con sé Brooklyn, che sarebbe sempre più distante dai genitori. Intanto, Page Six fa sapere che nessuno di loro ha accettato di rilasciare dichiarazioni al riguardo. Il silenzio conferma? Chissà, non resta che attendere come si comporteranno in futuro per capire come stanno davvero le cose.