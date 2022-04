By

Il figlio di David e Victoria Beckham è convolato a nozze: il “sì” è giunto in una sontuosa villa di Palm Beach

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno detto “sì”, promettendosi amore eterno in un matrimonio da favola andato in scena sabato 9 aprile 2022. Si è trattato, come era previsto, di nozze sontuose e glamour, costate all’incirca 3 milioni di sterline, vale a dire più o meno 3,5 milioni di euro. Il figlio di David e Victoria Beckham e la figlia del milionario Nelson Peltz e dell’ex modella Claudia Heffner hanno festeggiato l’evento in una incantevole villa di Palm Beach di proprietà della famiglia della sposa. Valore della dimora? 93 milioni di dollari, circa 82 milioni di euro. La cerimonia è stata celebrata con rito ebraico.

Brooklyn ha avuto come testimoni i fratelli Romeo e Cruz, che sono stati impeccabili e attenti nel ricoprire l’importante ruolo. Entrambi elegantissimi, hanno optato per uno smoking nero. Harper, la sorella minore dello sposo, ha fatto da damigella a Nicola ed è stata fotografata con un magnifico vestito a palloncino bianco. Ha anche indossato una coroncina di fiori in testa.

David Beckham è parso parecchio emozionato e raggiante, sempre sorridente nel suo tuxedo. I flash degli obiettivi fotografici lo hanno immortalato mano nella mano con sua moglie Victoria, strepitosa con un abito lungo color argento. Degli sposi sono trapelate pochissime immagini fino ad ore, carpite dai paparazzi in controluce dietro le tende.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, gli invitati e gli assenti illustri

Tra gli invitati vip, si sono viste Serena Williams, in un vestito fucsia, e la sorella Venus, sfavillante in nero. Quindi Eva Longoria che ha scelto un abito con un’ampia scollatura. Al matrimonio si è notato anche lo chef Gordon Ramsay, amico della famiglia Beckham, accompagnato da sua moglie Tana. Tra i commensali illustri anche le Spice Girls Mel B e Melanie Chishom, la modella Gigi Hadid, Gisele Bundchen, la fashion designer Rachel Zoe, l’ex calciatore Phil Neville e il padrino di Brooklyn, Dave Gardner.

Non si è invece visto nessuno della famiglia reale britannica: né Kate e William e tantomeno Harry e Meghan Markle. Secondo una fonte vicina ai Duchi di Sussex, la coppia non è stata nemmeno inserita nella lista degli invitati (per lealtà verso William e Kate, si vocifera).

“David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio, e William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che purtroppo non sarebbero stati presenti”, ha spiegato il Mirror che ha contattato una fonte vicina ai Beckham. “Il legame e la storia di David si sono intrecciati a William e Kate in passato. Hanno un rapporto solido e infatti i Duchi di Cambridge erano stati invitati alle nozze di Brooklyn. Nessun invito invece per Meghan e Harry”.