Brooklyn Beckham matrimonio, quello di David e Victoria è un mega-regalo

Brooklyn Beckham si sposa con Nicola Peltz e mamma Victoria e papà David sanno già cosa comprare a entrambi: un regalo che definire “mega” è dire poco e che i due piccoli piccioncini avranno senz’altro apprezzato. A cosa facciamo riferimento? Vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine. Forse non sapete che Nicola e Brooklyn vivranno la maggior parte del tempo negli Stati Uniti e di conseguenza lui sarà molto lontano da mamma e papà: scelta che non sarà piaciuta particolarmente a David e Victoria che infatti si sono offerti di risolvere il problema mettendo mani al portafogli. La proposta che ne è venuta fuori ha mandato su di giri Brooklyn che ora ha un motivo in più per convolare a nozze. Si scherza ovviamente.

David e Victoria Beckham, genitori premurosi: il mega-regalo a Brooklyn e Nicola per il matrimonio

Parliamo precisamente di una casa: David e Victoria vogliono comprare una grande proprietà ai futuri sposi, in modo tale che possano avere la loro intimità quando torneranno a Londra per far loro visita. Non comprendiamo la motivazione, a dire il vero, visto che nella casa di David e Victoria Brooklyn e Nicola non avrebbero comunque problemi: è così grande che si rischia persino di perdersi! Ad ogni modo questo è, e la conferma arriva da una fonte che ha voluto restare anonima dopo aver parlato anche delle ultime ricerche del figlio di David e Victoria: pare che assieme alla sua dolce metà stia facendo un po’ di indagini nella zona est di Londra.

Due cerimonie per il matrimonio di Brooklyn e Nicola: pagano i genitori di lei

Abbiamo pure appreso che Brooklyn e Nicola terranno due grandi cerimonie per celebrare il matrimonio: una sarà in Europa, l’altra in America, anche se non sappiamo ancora dove di preciso e quando. A pagarle saranno sempre i genitori della sposa che pare abbiano molte più risorse dei nostri amatissimi David e Victoria: si parla di un patrimonio di un miliardo e mezzo contro i soli cinquecento milioni dei Becks. Due famiglie poverissime, non c’è che dire, per una vita passata tra stenti e sacrifici. Tanti auguri agli sposi!