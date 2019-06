Veronica Satti e Valentina si sono lasciate, l’ex gieffina torna single: l’annuncio

Veronica Satti è di nuovo single: è finita con la fidanzata storica Valentina

Veronica Satti e Valentina si sono lasciate. L’ex gieffina, nonché figlia di Bobby Solo, è di nuovo single. L’annuncio è arrivato poche ore fa, ma pare che tutto sia successo già da qualche settimana. Veronica e Valentina stavano insieme da diverso tempo e per loro si parlava di matrimonio. Il loro amore è stato più forte anche del Grande Fratello 15, dove Veronica era fra i concorrenti. Era la prima edizione a vedere il ritorno di Barbara d’Urso al timone e la Satti è entrata nel cast anche per via della sua storia travagliata col papà Bobby Solo. Nella Casa Veronica ha detto spesso infatti che voleva farsi conoscere ed è riuscita nel suo intento, visto che è tornata la pace con suo padre.

Grande Fratello, Veronica Satti e Valentina si sono lasciate: l’annuncio

Veronica Satti e Bobby Solo sono rientrati nella Casa del Gf insieme ultimamente e per questo l’attenzione è di nuovo tornata sulla ragazza. Veronica era anche presente ieri sera alla festa di fine produzione dell’edizione numero 16 del Gf, ma è di oggi invece la notizia sulla rottura con la fidanzata Valentina. Anzi, ormai ex fidanzata. Tra le sue stories su Instagram è comparso questo messaggio: “Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme. È già da più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da dire soprattutto oggi. È stata la storia d’amore più importante della mia vita e le auguro il meglio”. I fan si chiedevano appunto che fine avessero fatto le due innamorate e la Satti non ha potuto mantenere il silenzio a lungo.

Veronica Satti si è lasciata: è finita con Valentina

Molti ormai pensavano che fosse finita tra le due ragazza, mancava solo la conferma ufficiale che è arrivata oggi. Un po’ ciò che sta succedendo ad Angela Nasti, che non si mostra insieme ad Alessio e ha detto che presto ne sapremo di più. Inutile girarci intorno: quando una coppia smette di mostrarsi sui social insieme, vuol dire che non tutto procede per il verso giusto. Veronica Satti e l’ex fidanzata Valentina ne sono l’ennesima dimostrazione.