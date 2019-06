Angela e Alessio si sono lasciati? Fan preoccupati: “Pian piano saprete tutto”

Angela Nasti e Alessio Campoli, la coppia preoccupa i fan: è già finita?

Angela e Alessio dopo la scelta non si sono mostrati spesso insieme sui social network. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che questo ormai sembra essere un iter che i fan danno per scontato. Subito dopo Uomini e Donne, infatti, tutti si aspettano di poter seguire le coppie che si sono formate sui social. Giulia e Manuel si mostrano insieme, così come anche Andrea e Natalia, per rimanere tra le ultime coppie. Ma è un discorso che vale un po’ per tutti! Quando la coppia non pubblica foto e video, i fan si allarmano e oggi molti si chiedono: Angela e Alessio si sono già lasciati dopo Uomini e Donne? Non è la prima volta che se ne parla, a dire il vero è un dubbio che i fan si portano dietro sin dai primi giorni post scelta.

Angela e Alessio news, cosa succede alla coppia? La Nasti spiega tutto, ma preoccupa i fan

Le ultime news su Angela e Alessio risalgono ai giorni delle scelte di Giulia e Andrea, quando li abbiamo visti in studio. Sembravano sereni e felici. Poi ci sono stati alcuni video al mare, ma non insieme, però facendo degli incroci e notando i particolari si era capito che fossero insieme. Ci sono state anche molte critiche a Angela (paragonata a Sara Affi Fella) perché è andata in vacanza con la famiglia dopo la scelta. Ma era un viaggio già in programma. Oggi Angela Nasti ha parlato apertamente ai fan e con alcune Instagram stories ha fatto sapere: “Allora ragazzi, tutto bene. Tutto tranquillo. Vi state preoccupando di me ma è tutto a posto. […] Mi fate a volte domande molto precise, però io sono una persona che, nonostante si sia esposta, sono molto riservata su tante cose. Tante cose non mi piace dirle, però pian piano saprete tutto”. Pur avendo detto che va tutto bene, le ultime parole stanno preoccupando e non poco i fan. Cosa ci sarà mai da sapere? Se in alcune frasi sembra che Angela volesse tranquillizzare tutti, in altre sembra pronta a sganciare la bomba. Non solo quando ha detto che pian piano i fan sapranno tutto, ma anche con queste parole: “Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia. È quello di cui ho bisogno”.

Angela e Alessio in crisi dopo Uomini e Donne? “State sereni”

“Non penso di aver detto nulla di strano”, ha aggiunto poco dopo Angela. Ha anche spiegato che ha risposto a chi le chiedeva come mai non facesse molte storie. Non ha comunque fatto riferimento ad Alessio, neanche in queste nuove stories. Certo, la Nasti potrebbe aver sottinteso che pian piano spiegherà ai fan come sta procedendo la storia con Alessio e non è detto che stia procedendo male. Magari si vedono quando lui riesce ad andare a Napoli, permettendo a lei di stare il più possibile in famiglia. “State sereni”, ha aggiunto alla fine dei video. Ma sarà riuscita a tranquillizzare i fan? Forse sì, forse no…