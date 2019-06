Veronica Satti e Bobby Solo insieme al Gf: la frecciatina di Barbara a De André

Grande Fratello finale, Veronica Satti e Bobby Solo tra gli ospiti dell’ultima puntata

Veronica Satti e Bobby Solo sono stati ospiti della finale del Grande Fratello 2019. Se la scorsa settimana abbiamo visto Simone Coccia e la sua dolce metà Stefania Pezzopane, per questa puntata Barbara d’Urso ha ripescato Veronica dall’edizione del Gf dell’anno scorso. Veronica Satti è stata concorrente della 15esima edizione e ha parlato spesso del suo rapporto conflittuale col padre, Bobby Solo. I due non si parlavano da anni e si facevano la guerra. Una storia molto simile a quella di Francesca e Cristiano De André, di cui però non si è parlato perché c’è stata una diffida. Questo non ha impedito alla De André di essere comunque protagonista di questa edizione del Grande Fratello. Ma torniamo a ciò che è successo stasera con Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo è entrata nella Casa per raccontare la sua storia e ha detto ai finalisti di essere una testimonianza.

Gf 16, Veronica Satti racconta come si è riavvicinato suo padre Bobby Solo

Appena giunta al centro del salotto, Veronica si è presentata ai concorrenti e ha iniziato a raccontare la sua storia. Queste le sue parole: “Io sono una testimonianza, perché il Grande Fratello ha fatto un miracolo con me. Io sono la figlia di Bobby Solo e per 15 anni non ci siamo visti. Lui mi ha raccontato ‘io ti guardavo e ti vedevo che eri tranquilla’. E quindi si è avvicinato”. La Satti ha anche voluto dare dei consigli, fare delle raccomandazioni: “Delle volte bisogna abbandonare il livore, la rabbia, il rancore. I genitori sono adulti, è vero, ma sono persone. Soffrono anche loro, hanno anche loro insicurezze come noi. Delle volte è responsabilità anche dei figli. Non giustifico la latitanza paterna, sia chiaro. Noi dopo 15 anni ci siamo ricongiunti. E siamo una famiglia. Basta veramente poco. E grazie al Grande Fratello, alla Casa che mi ha accolto. Grazie a Barbara che mi ha insegnato a tirare fuori le pa..e, ma con garbo. Io sono questo, una testimonianza di una bellissima storia del Grande Fratello”. Barbara l’ha interrotta per mandare in onda una clip in cui veniva mostrata e riassunta tutta la storia di Veronica e suo padre Bobby Solo.

Finale Gf 2019, la frecciatina di Barbara d’Urso a Cristiano De André

Mentre andava in onda la clip, Veronica teneva la mano di Francesca De André. Poi è entrato Bobby Solo e la figlia ha ripreso a parlare: “Siamo la testimonianza di 15 anni, che sono tantissimi. Noi quando ci siamo rincontrati non ci siamo chiesti il perché. Non ci siamo detti perché mi hai abbandonato, perché mi hai fatto questo. Perché ci sono state guerre pesanti. Ci siamo abbracciati”. Bobby Solo ha aggiunto: “Acqua passata. Io ho trovato in lei grandi somiglianze col mio carattere”. A conclusione di tutto le parole di Barbara d’Urso: “Il Grande Fratello può anche riunire, basta volerlo. Senza diffide”. E con questo, la frecciatina alla diffida giunta da Cristiano De André che le ha impedito di affrontare la storia durante il reality show – e che ha mandato “fuori di testa” Francesca – è stata servita.