Chi ha vinto la puntata speciale di Tale e Quale Show? Veronica Perseo con l’imitazione di Lady Gaga

Veronica Perseo si è aggiudicata la vittoria della puntata di Tali e Quali, inedito format del famoso Tale e Quale Show di Carlo Conti. La 24enne – studentessa al Conservatorio di Cagliari – ha sbaragliato la concorrenza indossando i panni di Lady Gaga. Sulle note di Shallow – famosa colonna sonora di A star is born, film che ha lanciato la carriera di lady Germanotta a Hollywood – la Perseo ha convinto davvero tutti, dai giurati al pubblico in studio senza dimenticare quello a casa, che sui social network è letteralmente impazzito per la ragazza. Che è riuscita a battere il favorito Adonà Mamo alias Maria Callas. Veronica ha totalizzato 98 punti, ben sei in più rispetto al secondo classificato.

Il video dell’esibizione di Veronica Perseo a Tali e Quali

#taliequali 🎤 Veronica Perseo ci regala la sua interpretazione di Lady Gaga! #taliequali #taliequalishow #taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 22. November 2019

Classifica completa della puntata di Tali e Quali

1. Veronica Perseo – Lady Gaga

2. Adonà Mamo – Maria Callas

3. Claudio Sacco – Marco Masini

4. Armando Cesarano – Renato Zero

5. Cristian Pighi – Francesco Renga

6. Rita Palange – Gianna Nannini

7. Stella Grillo – Barbra Streisand

8. Alberto Pastorelli – Riccardo Cocciante

9. Valentina Caturelli – Alexia

10. Fabio Cacace – Bee Gees

11. Letizia Olivieri – Amy Winehouse

12. Leonardo Blanchard – Giuliano Sangiorgi

Tali e Quali potrebbe tornare in onda il prossimo anno

La puntata di Tali e Quali non è stato altro che un esperimento di Carlo Conti e del suo gruppo di lavoro. “Stiamo testando il format”, ha detto il conduttore Rai in diretta. Un esperimento che, almeno sui social network, è stato molto apprezzato, tanto che non è escluso un ritorno nell’autunno 2020.