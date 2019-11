Il pubblico approva la versione speciale di Tale e Quale Show

La puntata speciale di Tale e Quale Show – denominata Tali e Quali – ha letteralmente conquistato il pubblico. La serata con protagonisti concorrenti non famosi è stata parecchio apprezzata dai telespettatori, che sui social network hanno condiviso numerosi commenti e tweet di elogio e approvazione. Tanto che in molti hanno pubblicamente chiesto a Carlo Conti, conduttore e autore dello show, di lasciare da parte la solita versione Vip del format per dare spazio – il prossimo anno – ad una versione interamente incentrata sui Nip. Una proposta che il presentatore Rai sta vagliando con attenzione: la puntata di venerdì 22 novembre è stata infatti una specie di test per il gruppo di lavoro di Conti.

Anche Antonella Clerici pazza della nuova versione Tali e Quali

Pure Antonella Clerici ha approvato in pieno la nuova versione di Tale e Quale Show. Presente come giurata speciale alla serata l’ex volto de La Prova del Cuoco lo ha chiaramente confessato in diretta. “Mi sta piacendo da morire questo spettacolo”, ha detto Antonellina, che ha lanciato l’appuntamento con la nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro (che segna il suo ritorno in Rai dopo le polemiche dell’ultimo periodo). “Lo stiamo testando”, ha replicato Carlo Conti, pronto ad accettare i suggerimenti e i consigli del suo pubblico e, perché no, a cambiare addirittura alcuni lati della sua celebre trasmissione.

Carlo Conti: mai un Tale e Quale Show con i bambini

In attesa di scoprire se l’esperimento Tali e Quali avrà un seguito nel 2020, Carlo Conti ha già anticipato – durante la conferenza stampa di presentazione della nona edizione – che non farà mai una versione junior del programma. “Non potrei mai condurre una versione baby di Tale e Quale Show, non mi va di vedere i bambini diventare grandi prima del tempo”, ha chiarito Conti.